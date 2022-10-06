遭裘莉控訴家暴 布萊德彼特不忍了「全是加油添醋」

安琪莉娜裘莉（右）與布萊德彼特已成怨偶。（路透資料照片）

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 婚變到現在滿6年，仍無法對孩子監護權與財產分配取得共識，近來裘莉對小布 頻出狠招，想要破壞他的慈善形象，最近又有一份法律文件流出，指出裘莉對法院提供更多小布的家暴細節，並對自己的妻小動粗，「他曾掐住其中一名孩子，並賞了另一名孩子耳光」。

消息一出震驚外界，更讓人訝異一向積極參與慈善活動的布萊德彼特，不僅先前就自認酗酒，竟還有家暴傾向。

➤➤➤裘莉怒控小布有家暴傾向 曾對小孩「掐脖子、打耳光」

然而布萊德彼特發表聲明；「裘莉的故事每次都在不斷發展，每次她都用新的、未經證實的說法來講述這件事，布萊德已經為他所做的事情承擔責任，但不會為他沒有做的事情承擔責任。這些新的指控完全不是事實」，怒批裘莉將當初的故事加油添醋。

根據「綜藝報」指出，先前布萊德提告裘莉，指控裘莉未經同意就出售兩人共有的法國酒莊所有權，裘莉的律師則反駁，當年小布曾要求裘莉要簽下保密協議，不得談論他曾做的種種虐待行為，才會讓酒莊出售的談判破裂。

裘莉並再度補充了2016年的飛機衝突事件，提到小布不滿她任何事情都順著小孩，曾一度抓著她頭髮、肩膀用力拉扯，還抓去撞牆；不過小布已經反駁，並說是裘莉刻意模糊酒莊事件焦點，所出的爛招。