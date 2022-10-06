CNN主播史修托摔傷且面對內部調查 暫別螢幕

有線電視新聞網(CNN)主跑國家安全特派員兼主播史修托。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)主跑國家安全特派員兼主播史修托(Jim Sciutto)，4日、5日連續兩天並未現身於晨間新聞主持時段。新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，史修托幾個月前赴烏克蘭 採訪俄烏戰爭後，返美途中在阿姆斯特丹過境時摔傷，後來雖然康復卻面對內部調查，遭到上級長官下令「請假」。

52歲的史修托2011年至2013年間在美國駐北京大使館 任職，擔任美國大使駱家輝(Gary Locke)的幕僚長。史修托的媒體資歷包括亞洲商業新聞(Asia Business News)香港特派員、美國廣播公司(ABC)倫敦特派員等。

史修托本周連續兩天並未出現在CNN晨間新聞「CNN新聞室」(CNN Newsroom)美東時間上午9時主持時段，「野獸日報」報導，電視台對於史修托突然消失的解釋原因為「個人因素請假」(personal leave)。

報導指出，史修托暫別螢幕與今年稍早嚴重摔傷有關。自從俄烏戰爭爆發之後，史修托曾三度前往烏克蘭採訪，最後一次出差是在今年4月，當時史修托結束採訪之後，與製作人經阿姆斯特丹轉機準備回美國，結果在當地嚴重摔傷。摔傷原因與詳細傷勢則無法確知。

報導指出，採訪俄烏戰爭的其他CNN人員，工作結束時都是經過波蘭轉機返回美國，但史修托與製作人卻到阿姆斯特丹轉機還因此出事。史修托傷勢已經康復，但面臨CNN內部調查。

新任CNN總裁李希特(Chris Licht)上任之後，對於新聞採訪與節目製作展開大規模改革，除了聘用新人、調動高層主管職務，某些節目主持人則遭到淘汰，包括「可靠消息」(Reliable Sources)節目主持人史特勒(Brian Stelter)今年8月遭到開除。

CNN並未回覆「野獸日報」的採訪要求。