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對抗氣候變遷 美空軍基地2046年將達淨零排放目標

記者顏伶如／即時報導
位於德州北部阿比林市(Abilene)附近的岱斯空軍基地(Dyess Air Force Base)。（美聯社）
位於德州北部阿比林市(Abilene)附近的岱斯空軍基地(Dyess Air Force Base)。（美聯社）

美國空軍與太空軍(U.S. Air Force and Space Force)官員5日宣布旨在降低碳足跡的對抗氣候變遷行動綱領，行動目標包括空軍軍事基地在2046年要做到淨零排放(net-zero emissions)，使用燃料將逐漸朝向符合永續發展概念的航空混合燃料。這是美國空軍首度針對因應氣候變遷公布行動計畫。

國家廣播公司(NBC)報導，這項對抗氣候變遷計畫反映美軍的遠大目標，希望解決空軍造成的碳排放量嚴重問題。計畫內容包括美國空軍必須在考量氣候變遷的前提之下調整運作，特別是空軍基地基礎建設以及使用能源。

空軍部長肯德爾(Frank Kendall)在聲明中表示，極端氣候與環境狀況已經讓空軍設備與任務運作面臨高成本代價，「也對我們的訓練能力以及執行效率帶來新的風險」。

肯德爾說，在整個美軍系統當中，空軍是溫室氣體排放量最多的單位。波士頓大學(Boston University)研究指出，全體美軍的累計碳足跡(carbon footprint)幾乎相當於丹麥、葡萄牙等國家的全國排放量，這些氣體正是導致地球暖化及氣候變遷惡化的罪魁禍首，極端氣候案例頻頻出現。

根據空軍公布的行動綱領，為維持美國空軍與太空軍的使用電力，空軍將投注預算為全球各地軍事基地基礎設施進行現代化更新，第一波3600萬元更新行動將於明年展開，接下來預算每年調高，到2026年底達到年度預算1億元目標。

國家廣播公司報導，空軍對抗氣候變遷計畫的某些項目已經開始動工，包括在佛羅里達州沿岸地區重建廷德爾空軍基地(Tyndall Air Force Base)，讓設施擁有抵抗風災的能力，總計修繕花費約在50億元左右。

到了2024年底，美國空軍旗下所有基地的指揮官，都能透過系統設施評估基地面臨氣候變遷的風險程度。除了軍事基地設施將具有抵抗天然災害的設計，能源使用也將透過預算增加，逐年邁向採用可再生能源(renewable energy)。

報導指出，美國空軍與太空軍對抗氣候變遷行動綱領當中目標最為遠大的項目，便是要擺脫對於石化油料的依賴，積極朝向淨零排放目標努力。

氣候變遷 預算 太空

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