涉嫌竊取個資 選舉技術公司華裔負責人被捕

「宇聯網絡」華裔創辦人兼執行長于建偉(Eugene Yu)於2014年。(美聯社)

選舉技術公司「宇聯網絡」(Konnech Corporation)51歲華裔創辦人兼執行長于建偉(Eugene Yu)涉嫌竊取選務工作人員資料，4日在密西根州梅里迪恩鎮(Meridian Township)遭到逮捕。「宇聯網絡」總部位於密西根州東蘭辛(East Lansing)，在北美地區共有32個客戶。

加州洛杉磯 郡(Los Angeles County)區域檢察官賈斯康(George Gascón)發表聲明指出，于建偉涉嫌竊取個資 ，已於4日在密西根州梅里迪恩鎮被捕，目前在押。聲明指出，賈斯康辦公室目前正與密州接洽將于建偉引渡加州面臨審判。

聲明中指出，賈斯康辦公室調查人員已經查扣電腦硬碟以及其他數位證據(digital evidence)。

「宇聯網絡」販賣的PollChief軟體，可以用來追蹤選務工作人員的行程、溝通紀錄以及支薪狀況。這套軟體要求選務人員必須填寫個人資料，但留下個資之後則被「宇聯網絡」儲存。

加州洛杉磯郡與「宇聯網絡」簽訂為期五年、總價290萬元的合約，內容規定「宇聯網絡」必須維持美國地區用戶個資安全，只能將資料提供給美國公民或綠卡持有者。洛杉磯郡區域檢察官指出，調查人員發現「宇聯網絡」將個資訊息儲存在位於中國的伺服器。

「宇聯網絡」涉嫌竊取的個資包括哪些，賈斯康並未說明。

于建偉出生於中國，1986年移民美國。「宇聯網絡」在美國有21名員工，在澳洲則有6名員工，在北美地區共計有32個客戶。2020年大選過後，某些選舉陰謀論團體指控「宇聯網絡」與中共有秘密關係並洩露200萬選務人員個資。

賈斯康表示，調查行動指針對選務人員個資外流的部分，與有關計票問題的指控並無關聯，對於選舉結果也沒有影響。他在聲明中表示：「不管任何選舉，所有層面的資訊安全都很重要，我們才能對選舉程序的公正擁有完整的信心。」

「宇聯網絡」對美聯社發表聲明表示，將持續釐清為何于建偉遭到洛杉磯郡檢方錯誤收押(wrongful detention)。聲明中指出，選務人員個資並非來自「偷竊」。

紐約時報報導，「宇聯網絡」多次否認將資訊儲存在美國境外的指控。報導指出，于建偉表示，僅管外界指控並無證據，但因此接到大量威脅訊息，與家人不得不因此躲起來。他透過電郵對紐約時報表示：「為此我曾經哭過。除了迎接女兒出世之外，我從幼稚園以來就不曾落淚。」