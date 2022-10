龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

前美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)4日在推特 發文,公開一張來自中國駐美大使館的施壓信,並寫下「中國共產黨 要我停止說出真相,這不可能」,更附上丟進垃圾桶圖示。

美國華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)5月成立「中國中心」(China Center),負責研擬抗中策略,延攬龐培歐擔任諮詢委員會主席。

該中心近日陸續發布「龐培歐晚間談話」系列短片,目的是直接與中國人民談論中美關係,分別以「中國共產黨不代表中國人民」、「中國共產黨對美國種族問題的謊言」為題,戳破中國謊言。

龐培歐4日在推特公開一封來自中國駐美大使館的施壓信,信中指控哈德遜研究所中國中心發布的影片「毫無根據」,並自稱中國共產黨締造經濟奇蹟、讓8億人口脫貧等政治宣傳。

信中還提到,根據哈佛大學(Harvard University)民調,90%以上中國人對共產黨和中共政府感到滿意;去年一項調查更顯示91%信任政府。信中也指出:「任何試圖切斷中國共產黨和中國人民的企圖,都註定要失敗。」

面對中共施壓,龐培歐在推特貼文中寫下,「中國共產黨要我停止說出真相,這不可能」,並附上一個「丟進垃圾桶」的圖示。

The CCP wants me to stop speaking the truth.



Ain’t gonna happen 🚮 pic.twitter.com/xzxg9hp879