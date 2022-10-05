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龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

中央社／華盛頓4日綜合外電
前美國國務卿龐培歐4日在推特發文，公開一張來自中國駐美大使館的施壓信。（歐新社）
前美國國務卿龐培歐4日在推特發文，公開一張來自中國駐美大使館的施壓信。（歐新社）

前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）4日在推特發文，公開一張來自中國駐美大使館的施壓信，並寫下「中國共產黨要我停止說出真相，這不可能」，更附上丟進垃圾桶圖示。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）5月成立「中國中心」（China Center），負責研擬抗中策略，延攬龐培歐擔任諮詢委員會主席。

該中心近日陸續發布「龐培歐晚間談話」系列短片，目的是直接與中國人民談論中美關係，分別以「中國共產黨不代表中國人民」、「中國共產黨對美國種族問題的謊言」為題，戳破中國謊言。

龐培歐4日在推特公開一封來自中國駐美大使館的施壓信，信中指控哈德遜研究所中國中心發布的影片「毫無根據」，並自稱中國共產黨締造經濟奇蹟、讓8億人口脫貧等政治宣傳。

信中還提到，根據哈佛大學（Harvard University）民調，90%以上中國人對共產黨和中共政府感到滿意；去年一項調查更顯示91%信任政府。信中也指出：「任何試圖切斷中國共產黨和中國人民的企圖，都註定要失敗。」

面對中共施壓，龐培歐在推特貼文中寫下，「中國共產黨要我停止說出真相，這不可能」，並附上一個「丟進垃圾桶」的圖示。

共產黨 龐培歐 推特

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