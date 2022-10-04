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國債首見突破31兆美元大關 10年利息支出估增1兆美元

編譯季晶晶／綜合外電
美國國債周二突破31兆美元大關。（路透）
美國國債周二突破31兆美元大關。（路透）

根據美國財政部的報告，美國國債總額周二首見突破31兆美元大關，此時正值聯準會為壓制通膨而頻頻升息，將使得美國的債務成本走高。

紐約時報報導，彭吹削減赤字的彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）估計，更高的利率可能使聯邦政府這10年的利息支出增加1兆美元。這是國會預算辦公室5月預估創紀錄債務成本8.1兆美元之外的費用。如果未來幾年美國公債的利率比國會預算辦公室估計的高出1個百分點，那麼到2029年，利息支出可能高過國防支出。

美國國債的新數據出現在經濟動蕩時刻，投資人在對全球經濟衰退的擔憂和可能避免衰退的樂觀情緒之間搖擺不定。美股周二收漲3%，延續了前一交易日的漲勢。反彈的部分原因是政府的一份報告顯示，勞動市場有降溫跡象，投資人將此視為聯準會升息可能很快放緩的訊號。

彼得森基金會執行長Michael A. Peterson表示，太多美國人對國債日益攀升不以為意，部分原因是以前的利率很低。

聯準會在疫情期間將利率下調到接近零的水準，但如今聯邦資金利率在3%-3.25%之間，根據央行的最新預測，到明年底，利率可能攀升至4.6%，高於此前預測的3.8%。

紐時解釋，聯邦債務與以固定利率償還的30年房貸不同，聯邦政府不斷發行新債，這意味借貸成本會跟隨市場利率升降。

利率 國債 聯準會

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