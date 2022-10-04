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美足賽場再傳意外 匹茲堡鋼人隊球迷摔死

編譯孫梁／即時報導
匹茲堡鋼人隊與紐約噴射機隊2日比賽的Acrisure球場出事，一名球迷從自動扶梯摔落而死。(Getty Image)
匹茲堡鋼人隊與紐約噴射機隊2日比賽的Acrisure球場出事，一名球迷從自動扶梯摔落而死。(Getty Image)

一名球迷2日在匹茲堡鋼人隊(Steelers)與紐約噴射機隊(Jets)比賽的場地摔死，警方證實死者是27歲的基尼(Dalton Keane)，他是從自動扶梯摔落，送醫不治。

警方說，事故發生在鋼人隊主場的Acrisure體育場，在主隊不敵客隊比賽結束後不久，基尼下午4時45分許從自動扶梯上摔下，現場的急救人員立刻展開救護，由於傷勢嚴重而緊急送到醫院搶救，終因傷重死在醫院。

基尼的一個親友說，他不知道基尼是何原因從扶梯上摔下。鋼人隊發言人說：「我們知道體育場發生了一起不幸事件，球隊配合警方展開調查，我們對這位球迷的家人表示哀悼。」

這是美式職業足球聯盟(NFL)球場的自動扶梯發生的又一起球迷致命悲劇，一名女性上月底在丹佛市Mile High體育場出席徹斯尼(Kenny Chesney)的音樂會後，從自動扶梯上摔下身亡。今年7月，在費城老鷹隊(Eagles)的林肯體育場參加周末音樂會的一名男子，也從自動扶梯上跌落。

去年愛國者隊在麻州吉列(Gillette)體育場的比賽結束後，九人因為一座火車站的自動扶梯失靈而受傷住院，視頻顯示這座扶梯在倒轉，許多人後仰滾下。

2007年，新澤西州巨人(Giants)體育場的自動扶梯的底部突然掉下，造成八人受傷，其中一人的腿被部分截肢。巨人體育場現更名為大都會人壽(MetLife Stadium)體育場。

新澤西州 大都會 費城

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