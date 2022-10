新書爆料：川普以為民主黨2020大選會臨陣換將派葛謨

紐約時報白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)在4日出版的爆料新書「信心十足的男人:川普崛起及美國分裂」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)。Getty Images

紐約時報白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)在4日出版的爆料新書「信心十足的男人:川普 崛起及美國分裂」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)中指出,前總統川普在2020年大選尋求連任之際,評估認為民主黨 將會臨陣換將,派出當時的紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)替換獲得民主黨提名的候選人拜登。

哈柏曼在書中寫道,對於2020年大選的挑戰對手是誰,川普當時評估認為,民主黨肯定會以葛謨替換拜登,川普對於這套理論深信不疑,也曾與福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)討論沙盤推演。

書中指出,川普與漢尼提都認為,民主黨十之八九會改派葛謨上場,「川普非常相信拜登將被撤換的說詞,因此川普下令助理暫緩推出攻擊拜登的競選文宣」。

哈柏曼指出,川普曾找葛謨詢問是否將代表民主黨出馬選總統,葛謨則回答無意參選。遭到多位婦女指控性騷擾的葛謨,2021年8月召開記者會宣布辭職。

哈柏曼在書中指出,2017年間,當時的英國首相梅伊(Theresa May)訪問華府時與川普會面,兩人手牽手的照片曾經引發輿論熱議,但當時川普是用左手去抓梅伊的右手,「看起來是因為他有點站不穩的關係」。書中寫道,兩人並行走到短階下方時,川普用右手輕拍正牽著的梅伊右手。

哈柏曼指出,川普偏愛正裝鞋(dress shoes),但正裝鞋的皮革鞋底對川普來說,步行下坡時會出現困難,這段插曲讓梅伊因此留下印象,以為川普對階梯存有恐懼症(phobia)。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死,引發軒然大波。哈柏曼在書中指出,目擊者拍攝影片在有線電視新聞台曝光時,川普對助理說道,整起事件非常可怕,川普情緒明顯充滿怒氣。川普當時還下令當時的司法部長巴維理(William Barr)「務必盡一切所能,讓公理正義得以伸張」。