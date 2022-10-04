受害家庭控谷歌助長恐怖主義 最高法院同意受理

在巴黎恐攻遇害的美國女學生龔薩雷茲。(取自臉書)

最高法院3日同意聽審兩起遭下級法院否決、但攸關反恐案件，該上訴案挑戰谷歌和推特 等網路平台經營者，指其讓伊斯蘭國上網招兵買馬並策動恐攻，卻又不須承擔法律責任。

法新社報導，最高法院受理的案件中，有一起是由巴黎恐攻遇害者龔薩雷茲（Nohemi Gonzalez）的家人所提之訴訟案。最高法院的決定，可能對未來產生深遠影響。

2015年11月，伊斯蘭國（IS）於巴黎發動恐攻，造成130人死亡，23歲的美國女學生龔薩雷茲也不幸遇害。

訴訟內容直指谷歌（Google ）違反美國「反恐法」，讓Google旗下的YouTube將伊斯蘭國煽動暴力的影片推薦給用戶。

訴訟內容提到，「Google服務已成為伊斯蘭國形象發展上，獨特又不可或缺的一環，伊斯蘭國藉由平台從世界各地成功招募成員，並培養執行攻擊的能力」。

下級法院在龔薩雷茲的案件中，裁定Google享有「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條的法律保護。

根據1996年通過的「通訊端正法」第230條，社群媒體公司像是谷歌（Google）、臉書（Faceboo）和推特（Twitter）不算是內容發布者，對於用戶發布的內容無須承擔法律責任。

最高法院受理的另一起相關案件，是涉及一項指控推特教唆恐怖主義的訴訟。下級法院在該案中，拒絕裁定推特訊息服務是否享有第230條的法律保護。

前總統川普 （Donald Trump）曾多次要求廢除「通訊端正法」第230條，川普支持者在2021年1月6日闖入國會大廈試圖推翻選舉結果，隨後川普便遭推特和臉書噤聲。