世界OnAir／人間正是「鬼地方」台作家陳思宏寫家鄉羈絆

來自台灣彰化永靖的作家陳思宏，目前定居德國柏林。(出版商Europa Editions提供)

提到家鄉，你會想到什麼？也許是父母的飯菜，或是青梅竹馬的玩伴，又或是只有自己知道的隱秘花園......家鄉在每個人心中勾起不一樣的情緒。而對於台灣作家陳思宏，家鄉彰化永靖，對於今年46歲的他來說，是個「鬼地方」。

從離開永靖去上大學，到後來遠赴德國 定居，永靖鄉是一個「離開了的地方」，但陳思宏還是每年回去一趟，且至今未放棄台灣護照。

「我希望跟家鄉、家人，可以永遠是愛恨交織的狀態。我還有很多問題想問，很多答案想找。我希望我永遠不要跟鬼地方和解。」

▼▼立即收聽▼▼

2019年出版，陳思宏的長篇小說 「鬼地方」英譯本「Ghost Town」10月將在美國上市，他也將來到紐約和華府 進行四場新書發表會。「鬼地方」中文版在台灣好評如潮，並獲得台灣文學金典獎年度大獎和金鼎獎文學圖書獎。陳思宏期待英文版也能在英語讀者群體之中引起共鳴。

陳思宏小說「鬼地方」英譯本將在美國發售。(出版商Europa Editions提供)

「不管你知不知道台灣，在讀什麼語言的版本，都能在書中感受到共通的人類情感、家庭糾葛——這是我想要辦到的。」

「鬼地方」講述了家鄉在台灣彰化永靖的陳天宏，在德國殺了同性伴侶，坐牢後出獄，回到家鄉跟姊姊相聚的故事。開篇以他回到永靖開始，一切發生在24小時之內，但回憶閃現、角色切換以及人鬼跳轉，讓情結曲折迷離又引人入勝，讀者隨著故事深入，要試圖釐清為何看似平和的小地方永靖，會成為埋下這麼多秘密的「鬼地方」。

陳思宏在永靖上國小。(陳思宏提供)

鬼魂是書中很重要的角色，生人與亡靈共處，相輔相成推進揭開秘密。陳思宏表示，台灣人信鬼，又怕鬼，熱衷驅魔，但成長過程中他發現，可怕的不是鬼，反而是人，但我們對鬼的恐懼卻遠遠大於愛互相捅刀的人類。把鬼寫進書裡，既是混淆視聽，也是一種暗喻——人所不知之事，鬼可以來講。

把主角名字設為「陳天宏」，跟自己只有一字之差；陳思宏有七個姊姊，而陳天宏有五個姊姊；陳思宏是同志，陳天宏也是......虛構情結與本人經歷如此多重合，其實是陳思宏故意的安排。陳思宏表示，書裡寫的都是從自己或朋友身上的真實經歷出發，再加以小說虛構技法包裝，「我沒有辦法寫完全跟我沒有關係的東西。作家在寫東西的時候，手上的題材、素材，一定要有情感的連結，情緒要足夠。」

嬰孩時期的陳思宏(騎木馬者)與七姊陳麗香。(陳思宏提供)

讀罷全書，筆者有意猶未盡、謎題未解之感。陳思宏回應，這也是不少台灣讀者的普遍回饋，而這麼多的「問號」，陳思宏稱之為「彩蛋」，都是他故意在書裡埋下的。小說影射現實，一如「人生不是每件事情都有解答」。

跟姊姊們談自己的書，陳思宏坦言是件有趣的事。書中真實和虛構的界限變模糊的時候，好奇的親朋好友總愛問姊姊，「這寫的是不是你？」

「我弟寫了我什麼？」姊姊們去翻書，跟陳思宏抱怨寫得不對。

「但這是本小說啦！」陳思宏好氣又好笑地回應。

「Ghost Town」將於10月25日全美發售。紐約、華府共四場圖書發表活動，詳見：https://www.europaeditions.com/news/2632/kevin-chen-on-tour-for-ghost-town。