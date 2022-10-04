谷歌遭控以欺瞞手段搜集用戶定位資料 8500萬元和解

科技巨擘谷歌(Google)。美聯社

科技巨擘谷歌 (Google)2020年遭亞利桑納州 提告，指控以不公平及欺瞞手段搜集使用者定位資料，即使用戶選擇「退出」(opt out)，定位訊息仍被搜集做為廣告用途。共和黨籍亞利桑納州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)4日宣布，這起訴訟已經以8500萬達成和解。今年稍早，谷歌曾要求法院撤銷訴訟，但未獲法官採納。

2020年5月，布魯諾維奇向亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)高等法院提告，指控谷歌以不公平及欺瞞手段搜集用戶定位資料，並將用戶定位訊息做為販售廣告的獲利工具，明顯觸犯亞利桑納州消費者詐欺 法(Consumer Fraud Act)。

訴狀中指出，廣告收益是谷歌重要收入來源，2019年谷歌整體營收1610億元當中，有1350億元就來自谷歌以用戶定位訊息所販售的廣告所得。使用者對於定位訊息遭到谷歌搜集通常毫無知覺，谷歌透過用戶定位資料，也可以向廣告商證明播送廣告的效果，計算廣告點閱率是否轉換成商家實體店面的造訪率。

布魯諾維奇4日上午宣布，谷歌已經同意以8500萬與亞利桑納州和解。布魯諾維奇辦公室發表聲明指出，這是亞利桑納州有史以來規模最大的消費者詐欺訴訟之一。

根據媒體報導，8500萬和解金絕大多數將納入亞利桑納州普通基金(general fund)，但有500萬元將提供檢查長辦公室做為大眾教育宣導計畫經費。

布魯諾維奇在聲明中表示，當選檢察長時曾經承諾，要為亞利桑納州民眾奮鬥，若有不法情事一定究責到底，「像谷歌一樣的企業也不例外」。他指出：「對於這項創下歷史的和解感到光榮，這也證明了沒有任何機構能凌駕於法律之上，包括大型科技公司在內。

美聯社2018年報導，即使用戶選擇「退出」，定位紀錄(location history)資料仍然遭到谷歌搜集。報導指出，定位紀錄遭到暫停的情況下，谷歌地圖(Google Maps)等應用程式會在用戶開啟時，自動儲存帶有時間註記的截取訊息。

谷歌發言人卡斯塔尼達(José Castañeda)4日對福斯商業網(Fox Business)發表聲明指出，亞利桑納州提告的內容是根據「已經過時的產品政策」(outdated product policies)，谷歌在多年前已經做出規定修改。