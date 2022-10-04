我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／留守佛州觀光小島 居民拍下颶風後慘狀

郵件竊盜盛行 別讓重要信件在郵箱過夜

薯條機器人進駐美國速食店 工作效率超越真人

中央社加州巴沙迪納4日綜合外電報導
「Flippy 2機械手臂」在炸薯條。(路透)
「Flippy 2機械手臂」在炸薯條。(路透)

美國速食店正引入新科技。Miso Robotics公司繼先前推出漢堡機器人，現在又設計出一款「薯條機器人」，不僅工作效率超越人類，而且也比真人員工更加可靠。

由攝影機和人工智慧技術控制的大型機械手臂先從冷凍庫取出薯條等食物，放入高溫油鍋，炸好後再放上托盤，準備上桌。

影片來源：YouTube Reuters

Miso Robotics公司說，Flippy 2機械手臂可在同時間內依照不同食譜做出多種料理，以降低廚房人力需求，並加快得來速（drive-through）出餐速度。

公司執行長貝爾（Mike Bell）受訪時說，「訂單透過餐廳點餐系統進來後，就會直接下達指令給Flippy 2。Flippy 2比人類動作更快、更不會出錯，工作狀況也不會受到情緒影響，因此比多數真人員工更加可靠。」

在此之前，該公司也曾推出「漢堡機器人」，這款會翻面煎肉排的機器人被取名為Flippy。

貝爾說，薯條機器人剛問世時非常吸睛，當它出現在餐廳裡，顧客都會拍照錄影、問很多問題，但當顧客之後再回到餐廳光顧，就不會再注意它的存在。

目前，位在加州聖地牙哥（San Diego）、美國中西部和西岸的一些連鎖速食店已開始使用機器人烹調炸物。

由「Flippy 2機械手臂」炸出的薯條。(路透)
由「Flippy 2機械手臂」炸出的薯條。(路透)

談到人類工作可能被機器人取代的問題時，貝爾說，「像油炸這樣的工作，是人們最希望有人代勞的…他們很開心能有幫手，這樣他們就可以去做其他事情。」

Miso Robotics公司的下一個計畫，是要設計出可協助顧客點餐、倒飲料、蓋杯蓋、插吸管，完成上述整套服務的飲料機器人Sippy。

貝爾說，未來有一天，顧客會走進餐廳，看著機器人說，「還記得以前都是人類在做這些工作嗎？」他相信，這樣的日子即將來臨，「只是時間早晚的問題而已」。

加州 食譜 聖地牙哥

上一則

白宮提出人工智慧權利法案 以減少可能應用傷害

下一則

谷歌遭控以欺瞞手段搜集用戶定位資料 8500萬元和解

延伸閱讀

量子研究共獲諾貝爾 3學者證明愛因斯坦這理論是錯的

量子研究共獲諾貝爾 3學者證明愛因斯坦這理論是錯的
諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎

諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎
一位了解顧客需求的賭場老闆─John Park

一位了解顧客需求的賭場老闆─John Park
古巴公投通過新家庭法 同性婚姻與收養合法化

古巴公投通過新家庭法 同性婚姻與收養合法化

熱門新聞

承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47
麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

2022-09-29 14:02
伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，朝南卡羅來納州前進。(Getty Images)

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

2022-09-30 14:05
東屋崙King Estate complex校區，28日下午發生大規模槍擊，6人中槍，2人生命垂危。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

2022-09-28 22:01
最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的員工，應該獲得比遠距上班還高的待遇。歐新社

回辦公室上班的待遇應高於在家上班？原來美國人這麼想

2022-10-01 13:24
莫德納拒絕向中國交出其新冠疫苗的核心智慧財產權，導致莫德納在中國的銷售談判破局。(美聯社)

基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

2022-10-02 10:08

超人氣

更多 >
好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光
接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆
非裔男無端投擲滅火器 亞裔女慘被砸到腦震盪

非裔男無端投擲滅火器 亞裔女慘被砸到腦震盪