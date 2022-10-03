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禁止墮胎州法影響 幼年型類風濕性關節炎用藥遭拒

記者顏伶如／即時報導
拒絕為湯普森續藥的華格林(Walgreens)連鎖藥局則對媒體發表聲明表示，藥局以滿足病患需求為服務宗旨，但受到多州自動生效法(trigger laws)規定，某些處方藥品的提供如今需要通過更多查核手續。歐新社
拒絕為湯普森續藥的華格林(Walgreens)連鎖藥局則對媒體發表聲明表示，藥局以滿足病患需求為服務宗旨，但受到多州自動生效法(trigger laws)規定，某些處方藥品的提供如今需要通過更多查核手續。歐新社

「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例被推翻後，漣漪效應持續發酵。新聞周刊(Newsweek)3日報導，一名14歲亞利桑納州少女為幼年型類風濕性關節炎(Juvenile Idiopathic Arthritis，JIA)患者，長期服用低劑量胺基甲基葉酸(Methotrexate，MTX)控制病情，但禁止墮胎州法上路之後卻無法繼續用藥，遭拒理由是藥師認為少女可能透過服藥，達到墮胎目的。

胺基甲基葉酸是一種化療藥物及免疫抑制劑，又稱滅殺除癌錠或治善錠。報導指出，住在亞利桑納州土桑(Tucson)的14歲少女艾瑪‧湯普森(Emma Thompson)為幼年型類風濕性關節炎患者，多年來每周固定服用低劑量胺基甲基葉酸控制病情。幼年型類風濕性關節炎可能引起的嚴重併發症包括成長障礙、關節損壞等。

由於高劑量胺基甲基葉酸可以用來終止子宮外孕(ectopic pregnancy)，湯普森的醫師黛博拉‧鮑爾(Deborah Jane Power)指出，禁止墮胎的新州法才上路實施三天，湯普森的胺基甲基葉酸處方藥使用就遭到藥局拒絕。

鮑爾接受專訪時說，「羅訴韋德案」被最高法院推翻後，就在湯普森遭到拒絕用藥的三天之前，皮瑪郡(Pima County)高等法院法官凱莉‧強生(Kellie Johnson)為源於19世紀的禁止墮胎法令鬆綁。根據亞利桑納州州法，15周以上妊娠全面禁止墮胎，強暴或亂倫受害者也不例外，除非孕婦出現生命危險。

亞利桑納州禁止墮胎法令源於1864年，當時亞利桑納州仍為亞利桑納領地(Arizona Territory)。亞利桑納州是在1912年升格為州。

鮑爾表示，藥師當時表示，因為患者年齡為14歲，擔心她可能透過服用胺基甲基葉酸，達到終止妊娠的目的，因此拒絕讓湯普森續藥refill)。

鮑爾指出，「羅訴韋德案」判例被推翻後，年齡稍長的亞利桑納州婦女取得胺基甲基葉酸時，便曾遇到拖延問題，「我們已經有心理準備，將來可能會碰到狀況，沒想到青少年時期就發生了」。

她表示，所有未成年病患當中，湯普森是第一個用藥遭拒的案例。她指出，如果無法使用胺基甲基葉酸，湯普森不管使用其他藥物，對於病情來說都可能是無效的。

經過溝通與解釋，湯普森終於取得一個月份的用藥。鮑爾指出，已經向州政府的藥師委員會(State Board of Pharmacy)提出申訴，也通報美國風濕病學會(American College of Rheumatology，ACR)，接下來還要寫陳情信給聯邦衛生部以及參議院、眾議院。

拒絕為湯普森續藥的華格林(Walgreens)連鎖藥局則對媒體發表聲明表示，藥局以滿足病患需求為服務宗旨，但受到多州自動生效法(trigger laws)規定，某些處方藥品的提供如今需要通過更多查核手續。

亞利桑納州 墮胎 鮑爾

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