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伊恩肆虐至少87死 佛州上萬災民潮 加油要排6小時

編譯陳韻涵／綜合2日電
世紀颶風伊恩掃過，南佛州沿岸與內陸都遭重創。聖卡洛斯島上被強風掃成一堆的遊艇，損失慘重。(歐新社)
世紀颶風伊恩掃過，南佛州沿岸與內陸都遭重創。聖卡洛斯島上被強風掃成一堆的遊艇，損失慘重。(歐新社)

颶風伊恩過境造成至少87人死亡，佛州南部重建工作路遙遙，許多災民排隊六小時才買到汽油；截至2日約1萬人滯留避難所，近72萬戶仍停電，聯邦與州政府傾力救災；拜登總統夫婦5日將赴佛州，視察災情。

伊恩肆虐佛州及南北卡羅來納州，專家初估災損上看數百億元；這場天災在佛州與北卡造成至少87人死亡，其中又以豪雨引發土石流的佛州李郡死亡人數最多，逾1300名救難人員2日持續在柔腸寸斷的災區中搜尋生還者。

電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us的2日晚間數據，佛州超過71萬8735戶停電，居民必須到沃爾瑪超市替手機充電；加油站大排長龍，眾人爭吵先來後到的購油順序。

●員警挨家挨戶促撤離

考量河岸可能潰堤，薩拉索塔郡(Sarasota County)員警1日挨家挨戶呼籲隱河(Hidden River)社區居民撤離；無獨有偶，奧西歐拉郡(Osceola County)當局則呼籲災民撤離，因為當地水位下周可能暴漲。

奧西歐拉地方官員阿靈頓(Brandon Arrington)說：「我也是災民，今早必須收拾家當離開，此區從未經歷這般規模的洪水。」

●薩尼貝爾島一片狼藉

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)衛星畫面顯示，佛州薩尼貝爾島(Sanibel Island)沿線海灣小屋全毀，許多房屋雖未倒塌但屋頂明顯損壞。

薩尼貝爾島原是觀光小島，居民約6000人，孰料風災過境讓該島路面一片狼藉，基礎建設幾乎全毀。

該島事務官員達娜‧蘇薩(Dana Souz)說：「電力設施及下水道系統嚴重損壞，水資源系統還在評估災損。」

蘇薩表示，薩尼貝爾島聯外橋梁損毀，重創重建工作。

佛州官員表示，聯邦救難人員搜尋遺體和生還者之際，約1000人留滯避難所。

佛州李郡馬特拉查島(Matalcha Island)和薩尼貝爾島部分災民2日試圖返回家園，結果發現住家不堪居住，缺水缺電。

海岸防衛隊少將麥佛遜(Brendan McPherson)表示，災民露宿兩夜後體認到這樣下去不是辦法，州政府應協助災民前往安全穩定之處棲身並與家人團圓。

●組合屋計畫先安置災民

聯邦緊急事務管理署(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)表示，「災後重建會很漫長」，FEMA初步決定推動多種組合屋計畫以安置災民。

拜登夫婦5日將赴佛州視察災情，他上月30日表示，「這不僅是佛州危機，也是美國危機，我們將共度難關。」

世紀颶風伊恩掃過，南佛州沿岸與內陸都遭重創。邁爾斯海灘堡受創最重，全市幾乎全部被...
世紀颶風伊恩掃過，南佛州沿岸與內陸都遭重創。邁爾斯海灘堡受創最重，全市幾乎全部被強風夷為平地，瘡痍滿目，損失慘重，重建不易。(Getty Images)
圖為南佛州沿岸居民，這幾天都忙著加油，自備油桶，擔心供應中斷。(美聯社)
圖為南佛州沿岸居民，這幾天都忙著加油，自備油桶，擔心供應中斷。(美聯社)

佛州 北卡羅來納州 拜登

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