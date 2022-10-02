薪資太低看護短缺 老人長照陷困境 居家養老愈來愈難

需要照護的老人日漸增多，但照護者卻日漸不足，凸顯長照問題嚴重。圖為科羅拉多州一家老人照護機構。(美聯社)

愈來愈多長者希望居家養老，但低薪的家庭看護嚴重短缺；目前那批低薪工人在零售與餐飲業中更容易找到收入相當或更高的職缺。

華盛頓郵報報導，艾希‧霍夫蘭德(Acey Hofflander)某日因嚴重噁心嘔吐無法離開浴室，她罹患帕金森氏症的丈夫用濕毛巾敷上她的脖子，丈夫虛弱的手因病顫抖。

霍夫蘭德夫婦的角色無預期對調；原本是健康的85歲艾希負責照顧88歲的湯姆，但艾希照顧湯姆起居、盥洗和往返醫院多時後，也在7月累壞掛急診；這對夫婦認為，這是家裡缺乏專業看護所致。

全美本就缺乏居家看護，問題因新冠肺炎疫情 更惡化，等候私人療養院 分配專業到府看護的名單愈排愈長。

遲遲等不到看護，艾希4月到8月肩扛起照顧丈夫的責任，她說：「他需要很多種照顧，不只費力也費神，讓人擔心。」

霍夫蘭德夫婦的故事只是全美看護短缺的冰山一角，這種情況嚴重影響期盼在家養老的長者。

民調顯示，絕大多數50歲以上的人想待在家裡，研究顯示，在熟悉的家中環境有助改善長者晚年生活品質並增加其自信。

艾希因偏頭痛掛急診且需留院觀察一夜，凸顯老人被迫獨自在家所面臨的風險。

產業與政府專家表示，看護短缺的情況早在疫情前就有，疫情讓此情況惡化。

居家看護的需求在避疫期間大增，當時失控的傳染及病歿情況讓人們逃離養老院，老年看護機構住客人數從2019年的130萬人，減至2021年的110萬人，今年僅小幅回升。

此外，勞力市場緊縮，低薪看護辭職，跳槽去做低稅工作，如亞馬遜倉儲或優步駕駛。

家庭看護短缺對於靠人打理日常需求的65歲以下失能長者影響最大，愈來愈多長者及失能者住在家裡，卻無看護照料，平常照顧他們的人若生病或累壞，就意味他們可能被迫入住療養院或成年子女家中。

隸屬於天主教健康體系的 「三位一體居家健康」(Trinity Health At Home)營運長露絲‧馬丁諾維茲(Ruth Martynowicz)說：「這個危機確實不假，短期無法解決，看護短缺之嚴重前所未見。」

該醫療網絡跨越11州，最近平均每周婉拒250個居家看護申請；這11州大多位於東北部或中西部北半段。

缺乏家庭看護，影響所有選擇在家養老的人，不分經濟狀況好或壞、是否符合政府的醫療補助計畫(Medicaid)、醫療保險 (Medicare)，還是得自掏腰包。

代表400家家庭照護機構的「美國家庭照護協會」(Home Care Association of America)執行長維琪‧霍克(Vicki Hoak)說：「我常擔心，這些家庭現在要向誰求助。」

霍克說，許多入會機構平均每個月拒絕30到40件申請，「我們看到需求增加，但也必須拒絕申請者，因為實在沒有這麼多家庭看護」。