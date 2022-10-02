基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

莫德納拒絕向中國交出其新冠疫苗的核心智慧財產權，導致莫德納在中國的銷售談判破局。(美聯社)

英國「金融時報」1日援引知情人士的話報導，莫德納 拒絕向中國交出其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗 的核心智慧財產權，導致莫德納在中國的銷售談判破局。

「金融時報」（Financial Times）援引參與2020年至2021年談判的人士的話報導說，總部在麻州 劍橋的莫德納（Moderna Inc）基於商業和安全方面考量，拒絕中國交出其mRNA疫苗配方的請求，但補充說，它們仍「渴望」向中國銷售產品。

報導指出，莫德納已因中國要求轉移技術作為在中國銷售的先決條件，而「放棄」先前在前進中國市場的努力。

路透有針對金融時報這則報導要求莫德納置評，但莫德納沒有立即做出回覆。

中國尚未批准任何外國的COVID-19疫苗，而是依賴國內研發的幾種疫苗。

莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）9月曾表示，公司亟欲與中國合作，向中國供應其基於mRNA的COVID-19疫苗。

柏頓在亞洲舉行的記者會上表示：「如果中國認為有疫苗的需求，我們當然會非常渴望與中國合作。目前沒有展開任何活動，但我們對此持非常開放的態度。」