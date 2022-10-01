前花滑名將關穎珊出任駐貝里斯大使 參院通過

參院9月29日表決通過，同意華裔前花式滑冰名將關穎珊出任美國駐貝里斯大使。(美聯社)

參院29日表決通過，同意前華裔花式滑冰名將關穎珊 (Michelle Kwan)出任美國駐貝里斯(Belize)大使。

現年42歲的關穎珊是活躍於1990年代花式滑冰體壇的傳奇選手，生涯共贏得五次世界花式滑冰錦標賽冠軍、九面美國錦標賽金牌；並分別在1998年長野冬奧奪得銀牌、2002年鹽湖城冬奧贏得銅牌。

拜登 去年12月提名關穎珊出任貝里斯大使，關穎珊表示能代表美國在貝里斯服務是她的榮幸，「貝里斯有許多非凡的歷史與文化，一直是美國很棒的夥伴，我期待與貝里斯政府就經濟問題合作，終止新冠疫情，並由根本解決移民問題。」

她退役後到麻州塔夫茨大學(Tufts University)弗萊徹法律外交學院(Fletcher School of Law and Diplomacy)攻讀碩士學位，並在布希和歐巴馬總統任內期間擔任公共外交大使；2016年前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)競選總統，以及2020年拜登競選期間她都參與其中。

國務院 聲明表示：「關穎珊在國務院公共外交與接觸青少年服務方面，有廣泛工作經驗；她與非營利組織共事，加上其強大的管理和商業技能，讓她成為資格完備的美國駐貝里斯大使。」

貝里斯位於中美洲東北部，東瀕加勒比海，北接墨西哥，西、南部與瓜地馬拉相毗鄰，是人口約40萬左右的小國。