國會通過臨時開支法案 政府免停擺、再援烏克蘭123億元

美國國會30日通過臨時開支法案，在午夜截止期限之前避免政府停擺。（路透資料照片）

美國國會今天通過臨時開支法案，在午夜截止期限之前避免政府停擺。法案也包含了協助烏克蘭 抵禦俄羅斯侵略的123億元援助。

法新社報導，這項援助計畫包括為烏克蘭軍方提供30億元的武器、補給和軍餉，且允許美國總統拜登 指示國防部撥付37億元的武器及其他硬體給烏克蘭。

參議院昨天以72票贊成、25票反對的結果通過法案。眾議院今天以230票贊成、201票反對的結果通過，有10名共和黨籍議員加入民主黨的行列。美聯社報導，拜登已簽署法案。

法案也提供45億元供烏克蘭維持國家金融穩定，確保政府持續運作。

法案通過後，美國為俄烏戰爭支出的金額累計達到650億元。在法案通過前數小時，俄國總統普亭 （Vladimir Putin）才剛無視西方國家警告，正式併吞四個烏克蘭地區。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「新的援助進一步展現了美國對烏克蘭的信心，並將支援關鍵的政府運作，幫助那些在俄羅斯殘暴戰爭下受折磨的烏克蘭人減輕痛苦。」

「至關重要的是，這筆資金也將協助烏克蘭更加奮勇抵抗普亭的非法侵略戰爭。我們呼籲其他捐助者，不僅要加速對烏克蘭的現有捐款撥付，還要提升援助規模。」

美國國會今天通過的臨時開支法案將讓聯邦政府機關持續運作到12月16日，其中包含10億美元的低收入戶冬季燃料補貼、2000萬元用於處理密西西比州首府傑克遜市（Jackson）的乾淨用水危機，以及數十億美元用於各州災難援助。

國會這次少見地未多作文章就通過法案，因為議員們急於完成表決、回歸選戰，為11月8日的期中選舉做好準備。