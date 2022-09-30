曾反對聯邦救助紐約風災 德桑提斯今為佛州求助拜登

面對伊恩颶風給佛州帶來重創，州長德桑提斯一改過去立場，敦促聯邦政府提供60天全額補償。(美聯社)

2012年10月珊迪颶風 (Hurricane Sandy)在紐約和新澤西地區釀下巨災之後，2013年剛就任國會眾議員的德桑提斯 (Ron DeSantis)拒絕投票支持為紐約地區提供聯邦救助；近十年後，佛州 面臨伊恩颶風(Hurricane Ian)重創，擔任佛州州長的德桑提斯希望大家忘記他以前的立場，敦促拜登政府做正確的事，要求聯邦提供60天全額補償。

紐約時報分析指出，德桑提斯「此一時彼一時」的改變，反映的是「換了位子、換了腦袋」；當年那位茶黨時代的眾院共和黨人，現在正在領導一個常年遭受風暴襲擊的州，再次依賴聯邦援助重建。

報導指出，德桑提斯經常利用執政平台將自己提升為共和黨搖滾明星，他將自己定位為2024年可能的總統候選人，精心設計一連串策略，以大幅激起自由派的憤怒；他非常樂於運用州政府機器對抗特定政治目標，不久前的絕技就是包機將委內瑞拉無證移民從德州載到麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)；下一班移民飛機還很可能降落在拜登總統於德拉瓦州的周末住所附近。

但眼下的情況讓德桑提斯的姿態不再那麼招搖，他向「親愛的總統先生」要求宣布重大災難，提供聯邦援助。「諷刺的是，」佛州前共和黨國會議員喬里(David Jolly)說，「德桑提斯現在在全美國最需要的人，就是拜登」。

喬里指出，這位自認為原則堅定的州長現在發現自己別無選擇，只能推動「與他宣稱的意識形態背道而馳」的風暴救援行動。

多年來，批評者指責德桑提斯選擇性地採用不同標準；2017年，當德桑提斯準備競選州長時，他支持在颶風哈維(Hurricanes Harvey)、艾瑪(Irma)和瑪麗亞(Maria)過後由聯邦提供援助計畫，因為佛州、德州和波多黎各等地都重創難癒。

2018年他的主要競選對手普特南(Adam Putnam)曾對德桑提斯的投票紀錄提出質疑。德桑提斯的國會辦公室當時否認他有任何前後不一致之處，拒絕比較兩個災難方案，並表示他支持「在緊急必要情況下」進行緊急支出。

當被問及州長過去立場時，德桑提斯的發言人雷德芬(Jeremy T. Redfern)29日表示，佛州政府「完全專注於應對颶風」，正如州長稍早所說，「我們沒有時間搞政治或無關緊要的事。」