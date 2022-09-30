家園盡毀…颶風兩年後 災戶：還在與保險公司抗爭

颶風蘿拉兩年前襲擊路州，災民痛失家園。(路透)

伊恩颶風 (Hurricane Ian)為佛州帶來嚴重災情之際，獨立音樂創作者夏拉‧強維爾(Shayla Priest Johnwell)在新聞周刊(Newsweek)專欄分享2020年連續遭受颶風蘿拉(Hurricane Laura)、颶風戴爾塔(Hurricane Delta)侵襲導致家園全毀的親身經驗。她指出，災後花費大量時間、心力與保險 公司長期抗戰，光是為了證明自己的身分就已心力交瘁，由於保險公司後來破產 ，迄今尚未拿到理賠。

強維爾在文中指出，颶風來襲時，即使地方政府並未發布強制撤離命令，民眾最好還是自行撤離，因為接下來當地可能因為災情而停電兩周以上，2020年時路易斯安納州查爾斯湖市(Lake Charles)則停電大約3個月之久。她寫道，撤離時最好要有心裡準備，「你以為只是離家兩天左右，到頭來可能是數周，甚至數月之久」。

她說，撤離之後對於暫時落腳之處也要審慎規畫，「當時我們就曾聽人說，因為沒有預先繳清全額費用，結果飯店訂房被取消」。

她在文中指出，看到佛州颶風災情的報導，不禁想起2020年8月的經歷，因為颶風蘿拉而跟丈夫帶著兒女、孫子孫女以及兩隻狗，一行浩浩蕩蕩逃離查爾斯湖市的情景。她說，當時才剛推出第一首單曲，內心充滿歡喜，對於颶風直撲而來的報導原本不以為意，她母親所居住的養老院也保證說，會將老人撤離到有合作關係的另一家老人院。

她表示，直到強制撤離命令發布，才忙著把出生證明、社會安全卡以及其他重要文件找出來，帶著麵包、三明治肉品等簡單食物匆匆離開，不料接到電話通知，老人院並未將住戶撤離，只好驅車來回9小時，把已經奄奄一息的母親送到遠在喬治亞州的姨媽家裡暫住。

強維爾說，第一次重返家園是9月4日，首先映入眼簾是車子被一棵樹木壓著，後院則像被炸彈炸過，家裡可以看到明顯的淹水痕跡，錄製單曲的錄音間工作室則完全受潮，開始長黴。她表示，全家滿目瘡痍，沒電可用，臭氣沖天，「當時我一直想著，該怎麼辦才好？該從哪邊開始動手整理呢？」

她表示，與保險公司聯繫根本無法得到幫忙，保險公司先是搞錯地址，然後又質疑她身分有問題，「即使我把身分證件與母親的授權書(Power of Attorney)都傳給他們，他們還是說我的身分有問題」。與保險公司接洽期間，強維爾一家大小共計五名成人、三名孩童與兩隻狗，一起住在潮濕發黴的殘破家裡過了4天。

強維爾寫道，風災過兩周，接到姨媽電話通知說，母親病情急轉直下，接到電話當晚母親便離世了。

她指出，颶風蘿拉過後不到一個月，緊接著又出現颶風戴爾塔，「當時的我已在崩潰邊緣」。她寫道，二度撤離之後再次重返家園，發現颶風蘿拉沒有摧毀的東西，如今都被颶風戴爾塔破壞光了。

她寫到，直到現在仍未走出颶風帶來的創傷，查爾斯湖市也還沒完全復原，「我依舊住在沒牆也沒屋頂的家裡，等待已經宣告破產的保險公司理賠」。她表示，曾經想過要搬走，但房子是母親辛苦一輩子買下的，「我曾對母親承諾，會好好照顧她這棟房子，我打算遵守對母親的諾言」。