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俄州開創全美先例 低收入兒童保障白卡資格到六歲生日

記者顏伶如／即時報導
俄勒岡州首開全美各州先例，低收入兒童參加俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)資格，將自動延續到6歲生日，不必每年辦理重新加入。(Getty Images)
俄勒岡州首開全美各州先例，低收入兒童參加俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)資格，將自動延續到6歲生日，不必每年辦理重新加入。(Getty Images)

俄勒岡州首開全美各州先例，低收入兒童參加俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)資格，將自動延續到6歲生日，不必每年辦理重新加入。另一方面，麻州與俄勒岡州也將成為全美各州首例，使用聯邦醫療補助計畫預算為某些州政府健保方案參加者，提供房租津貼，糧食補助。

民主黨籍俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)本周與聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)官員共同宣布這項改革。布朗說，低收入孩童年滿6歲之前都能持續參加白卡的計畫，能夠避免發生保險落差，即使家庭經濟狀況有變化，都還可以持續獲得保障。

今後州內低收入兒童的白卡資格將自動延續到6歲生日，家長不必每年重新辦理登記。

另外，麻州與俄勒岡州將成為率先使用聯邦醫療補助計畫預算，為某些州政府健保方案參加者提供房租津貼的糧食補助的兩州。以俄勒岡州為例，這筆方案的聯邦補助規模為5年11億元，到了計畫實施的最後一年時，州政府將從預算當中提撥8800萬元。

名稱為「健康相關社會需求」(health-related social needs)的白卡新增預算計畫，讓俄勒岡州有經費針對氣候天災急難事件對民眾造成健康衝擊提供補助。

根據方案內容，參加州政府健保方案的低收入民眾，根據個人健康需求提出申請，將可在炎熱氣候獲得冷氣補助，森林大火或州內發生其他重大天災期間，則可申請空氣過濾器補助以及臨時暫住地點補助。

低收入 俄勒岡州 預算

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