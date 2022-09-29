圖輯╱超級颶風伊恩過境 佛州滿目瘡痍

伊恩過境之後，南佛州Punta Gorda的民宅泡在水中。(路透) 超級颶風「伊恩」(Ian)一夜間威力增強到逼近五級，28日下午(東岸時間)挾帶時速150哩狂風和暴雨登陸佛州西南部；颶風引發的致命暴潮極具破壞性，街道氾濫，樹木電桿不堪颶風肆虐東倒西歪。 伊恩登陸佛州時的風速達五級颶風標準，堪比2004年8月侵襲佛州的五級颶風查利(Charley)，查利當年造成15人死亡，損失逾169億元，為美國史上災損第二大的颶風。 伊恩颶風以大風暴的形式，28日襲擊古巴哈瓦那，摧毀了該國的電網，直至周三清晨，古巴仍處於黑暗之中。(美聯社) 伊恩颶風過境，佛州邁爾斯堡街頭一片狼藉。（美聯社） 伊恩過後，佛州洲際公路旁還停放著受困的汽車。(美聯社) 颶風導致佛州中部洪水氾濫，Orange郡的消防人員幫助受困民眾疏散。（美聯社） 伊恩颶風襲擊佛州，Orange郡的消防人員幫助疏散養老院居民。（美聯社） 伊恩過後，航拍照片可見邁爾斯堡大批房屋變成廢墟。（美聯社） 邁爾斯堡居民Stedi Scuderi收拾家中殘局，對颶風造成的損壞難以置信。(Getty Images) 超級颶風「伊恩」(Ian)一夜間威力增強到逼近五級，28日下午(東岸時間)挾帶時速150哩狂風和暴雨登陸佛州西南部。(Getty Images) 伊恩颶風對南佛州進行毀滅式襲擊；奧蘭多市中心的Orange大道上，交通信號燈柱也被吹斷。（美聯社） 伊恩颶風橫掃佛州Lee郡，居民區成了澤國。(路透) 颶風 佛州 暴雨 上一則 加州雷丁城警局下重本招聘 簽約成功就給4萬元獎金
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