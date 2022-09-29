圖輯╱超級颶風伊恩過境 佛州滿目瘡痍

伊恩過境之後，南佛州Punta Gorda的民宅泡在水中。(路透)

超級颶風 「伊恩」(Ian)一夜間威力增強到逼近五級，28日下午(東岸時間)挾帶時速150哩狂風和暴雨 登陸佛州 西南部；颶風引發的致命暴潮極具破壞性，街道氾濫，樹木電桿不堪颶風肆虐東倒西歪。