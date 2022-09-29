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颶風伊恩減弱為熱帶風暴 洪水暴潮強風仍具威脅

中央社美國彭塔哥達/佛羅里達州威尼斯29日綜合外電報導
圖為颶風伊恩橫掃佛州後，29日在邁爾斯堡造成房屋損毀。美聯社
圖為颶風伊恩橫掃佛州後，29日在邁爾斯堡造成房屋損毀。美聯社

颶風伊恩橫掃佛羅里達半島，導致淹水和數百萬人無電可用。一艘移民船翻覆，造成人員失蹤。佛州正就多年來侵襲美國本土最強風暴造成災損進行評估。

法新社報導，洪水摧毀佛州海岸地帶，官員嚴陣以待，準備緊急因應任何重大災情。颶風呼嘯穿過海濱城鎮，社區遭到暴雨連續轟炸數小時。

伊恩（Ian）已經減弱為熱帶風暴，美國國家颶風中心（NHC）除了表示它帶來「災難性洪水」，還預測佛州、喬治亞州和南卡羅來納州將有進一步「對生命造成威脅的」洪水、暴潮和強風。

美國邊境巡邏隊（USBP）表示，颶風來襲期間，一艘移民船沉入海中，造成20人失蹤。4名古巴人在佛羅里達島礁（Florida Keys）游泳上岸，海岸防衛隊則救起3人。

伊恩也危及佛州奧蘭多（Orlando）和附近迪士尼主題樂園。當地迪士尼主題樂園昨天和今天休園。

總統拜登已宣布佛州發生「重大災難」，以動用聯邦資金投入救災。

路透報導，伊恩是近年來侵襲美國本土最強烈風暴之一，造成社區淹水、逾200萬戶家庭和公司停電，然後迅速橫掃佛羅里達半島，來到大西洋岸。

美國國家颶風中心通報，伊恩於當地時間昨天下午以4級颶風威力登陸佛州的堰洲島卡約科斯塔（Cayo Costa）時，持續風速高達每小時241公里。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，有為數不詳民眾受困，他們不聽從撤離令，選擇待在家中。

颶風通過後，重災區居民今天清晨開始尋找聯絡不上的親友，路上盡是傾倒的樹木、瓦礫和電線，地面還積水，加上手機經常斷訊，增添難度。

勃德（Terri Byrd）坐在停放沃爾瑪公司（Walmart）停車場的汽車上，試圖撥打手機。她說：「好多樹木被吹倒，到處淹水，我們正試圖聯絡女兒。」她在威尼斯（Venice）一所小學裡待了一整晚。

圖為颶風伊恩橫掃佛州後，29日在邁爾斯堡造成船隻撞毀損壞。美聯社
圖為颶風伊恩橫掃佛州後，29日在邁爾斯堡造成船隻撞毀損壞。美聯社
颶風伊恩橫掃佛州，導致淹水和數百萬人無電可用。圖為29日奧蘭多市棕櫚島公寓，整排...
颶風伊恩橫掃佛州，導致淹水和數百萬人無電可用。圖為29日奧蘭多市棕櫚島公寓，整排車輛被水淹。美聯社

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