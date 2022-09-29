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共和黨喬州聯邦眾議員格林的丈夫 向法院訴請離婚

共和黨喬州聯邦眾議員格林的丈夫 向法院訴請離婚

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林。(美聯社)
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林。(美聯社)

陰謀論團體「匿名者Q」支持者、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)的丈夫派瑞‧格林(Perry Greene)，28日以「婚姻破裂難以挽回」(irretrievably broken)為由向法院訴請離婚。派瑞‧格林要求佛洛伊德郡高等法院(Floyd County Superior Court)封存離婚官司程序，因為內容涉及重大隱私

48歲的格林與丈夫1995年結婚，育有三名兒女。根據法院紀錄，格林夫妻已經分居。

根據法院紀錄，派瑞‧格林向法院指出，離婚過程中某些具有高度敏感的隱私及財務資料都可能曝光，可能對兩造當事人帶來負面衝擊，因此希望法院封存官司程序。

派瑞‧格林要求法院平均分配夫妻財產與負債。

格林對新聞網站「國會山莊報」(The Hills)發表聲明指出：「婚姻是非常美好的，我也堅定支持婚姻。我們的社會是由男女組成的家庭所形成。」她表示，與丈夫成立家庭，養育三名兒女，「他讓我擁有『母親』這個最棒的頭銜，我將永遠感激他是孩子們的好爸爸」。

至於離婚原因，格林在聲明中僅表示屬於「個人隱私」。

隱私 眾議員 喬治亞州

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