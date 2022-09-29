大法官湯瑪斯漏報妻子68萬元收入 又成網路熱議話題

最高法院保守派大法官湯瑪斯妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(左二)。(美聯社)

最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)10年前漏報妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)68萬多元收入的往事，近日成為推特 熱議焦點。維吉妮亞‧湯瑪斯預訂本周接受眾院 國會暴動調查委員會詢問。

律師出身的維吉妮亞‧湯瑪斯，2003年至2007年之間收取保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)68萬6589元酬勞，但期間湯瑪斯卻不曾在財產申報中列舉妻子的這筆收入。根據法律規定，聯邦法院法官依法必須申報配偶的收入來源，但洛杉磯時報2011年報導，湯瑪斯財產申報表的「配偶非投資 收入」(spousal noninvestment income)欄位勾選「無」(none)。

維吉妮亞‧湯瑪斯預訂本周接受眾院國會暴動調查委員會詢問，湯瑪斯漏報妻子收入的往事，近日在推特引起網友熱議。根據媒體報導，維吉妮亞‧湯瑪斯曾積極介入川普陣營推翻大選及國會暴動群眾運動的幕後運作。

爾灣加大(University of California, Irvine)法律教授古德溫(Michele Goodwin)26日在推特分享了洛杉磯時報2011年的報導，並在推文關鍵詞加註政府監督團體「共同目標」(Common Cause)。湯瑪斯漏報妻子收入的消息最早是由「共同目標」披露。

「共同目標」在推特發文回應寫道，檢視湯瑪斯財產申報紀錄發現漏報事實，「我們會持續點名維吉妮亞‧湯瑪斯，直到我們擁有遵守道德操守的最高法院」。

律師史尼爾(Tristan Snell)27日在推特發文寫道，維吉妮亞‧湯瑪斯從2003年至2007年之間，從「傳統基金會」賺取將近70萬元酬勞，湯瑪斯申報財產時必須在制式化表格列舉配偶的非投資收入，但他勾選的回答是「無」。

湯瑪斯2011年申請修正共計13年的財產申報資料，把先前漏報的維吉妮亞‧湯瑪斯收入列入。根據增補資料，維吉妮亞‧湯瑪斯除了曾為「傳統基金會」工作，還曾於密西根州希爾斯戴爾學院(Hillsdale College)以及眾議院共和黨團任職。

維吉妮亞‧湯瑪斯律師保萊塔(Mark Paoletta)上周發表聲明指出，維吉妮亞‧湯瑪斯是「自願」與眾院調查委員會見面，渴望答覆提問以釐清誤會。