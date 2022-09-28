北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

東屋崙King Estate complex校區，28日下午發生大規模槍擊，6人中槍，2人生命垂危。（記者劉先進／攝影）

北加州屋崙 （也譯奧克蘭）槍枝暴力泛濫、過去一周槍殺9人之時，東屋崙Fontaine街8200號街區的 King Estate complex校區，28日下午12時45分發生大規模槍擊 案件，至少有一名槍手參與，六個成年人中槍送醫，其中兩人有生命危險。

事發地是個校區，有四個不同學校，槍擊後全部緊急封鎖和疏散。家長塔莉莎（Tanesha Craig）對本報表示，非常害怕，一度撥打了讀小學五年級的兒子傑西昂（Jayceon Craig）5個電話，都沒有接聽。好在最終確認兒子平安，才放下心來。傑西昂表示，事發後他躲在桌子底下，「我嚇壞了。得知是槍擊後，大家更害怕。」

發生槍擊的King Estate complex校區，包括Sojourner Truth Independent Study高中，含六年級到12年級的灣區科技學校（Bay Area Technology School）特許項目，Rudsdale Continuation高中以及Rudsdale Newcomer高中。

屋崙警局助理警長艾利森（Darren Allison）表示，有6人中槍送醫，兩名受害者有生命危險，其他四個受害者中，有一個人出院，其他三個傷勢沒有生命危險。所有受害者都是與學校有 某種聯繫的成年人，但他沒有說明他們的年齡，也沒有說明他們是學生還是僱員。不過，舊金山紀事報和紐約時報報導說，有2名受害者是為學區工作的木匠，在學校砌墻時中槍。

艾利森說，警方正在搜尋一名槍手，但可能還有其他個人參與這次槍擊事件。屋崙市長薛麗比在推特 上表示，「學校發生的槍支暴力事件，震驚了我們的靈魂，我們的學校是我們孩子的避難所。調查人員報告說，所有六名受害者都是成年人，現在正在醫院接受治療。學校現在很清楚，所有孩子都與家人團聚。在我們的國家，對槍枝的無限制使用是不可原諒的。」