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北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

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北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

記者劉先進／屋崙即時報導
東屋崙King Estate complex校區，28日下午發生大規模槍擊，6人中槍，2人生命垂危。（記者劉先進／攝影）
東屋崙King Estate complex校區，28日下午發生大規模槍擊，6人中槍，2人生命垂危。（記者劉先進／攝影）

北加州屋崙（也譯奧克蘭）槍枝暴力泛濫、過去一周槍殺9人之時，東屋崙Fontaine街8200號街區的 King Estate complex校區，28日下午12時45分發生大規模槍擊案件，至少有一名槍手參與，六個成年人中槍送醫，其中兩人有生命危險。

事發地是個校區，有四個不同學校，槍擊後全部緊急封鎖和疏散。家長塔莉莎（Tanesha Craig）對本報表示，非常害怕，一度撥打了讀小學五年級的兒子傑西昂（Jayceon Craig）5個電話，都沒有接聽。好在最終確認兒子平安，才放下心來。傑西昂表示，事發後他躲在桌子底下，「我嚇壞了。得知是槍擊後，大家更害怕。」

發生槍擊的King Estate complex校區，包括Sojourner Truth Independent Study高中，含六年級到12年級的灣區科技學校（Bay Area Technology School）特許項目，Rudsdale Continuation高中以及Rudsdale Newcomer高中。

屋崙警局助理警長艾利森（Darren Allison）表示，有6人中槍送醫，兩名受害者有生命危險，其他四個受害者中，有一個人出院，其他三個傷勢沒有生命危險。所有受害者都是與學校有 某種聯繫的成年人，但他沒有說明他們的年齡，也沒有說明他們是學生還是僱員。不過，舊金山紀事報和紐約時報報導說，有2名受害者是為學區工作的木匠，在學校砌墻時中槍。

艾利森說，警方正在搜尋一名槍手，但可能還有其他個人參與這次槍擊事件。屋崙市長薛麗比在推特上表示，「學校發生的槍支暴力事件，震驚了我們的靈魂，我們的學校是我們孩子的避難所。調查人員報告說，所有六名受害者都是成年人，現在正在醫院接受治療。學校現在很清楚，所有孩子都與家人團聚。在我們的國家，對槍枝的無限制使用是不可原諒的。」

州長紐森(Gavin Newsom)辦公室在一條推特中稱，這起槍擊事件是一種可怕的暴力行為，已經變得太熟悉了。「然而，我們的孩子再次處於交火中。這種情況不能再繼續下去了。槍枝暴力已經從我們的社區奪走了太多生命。」

塔莉莎（右一，Tanesha Craig）得知兒子傑西昂（右二，Jayceon ...
塔莉莎（右一，Tanesha Craig）得知兒子傑西昂（右二，Jayceon Craig）平安後，輕鬆不少。（記者劉先進／攝影）
小學生傑西昂說，事發時躲在桌底下，非常害怕。（記者劉先進／攝影）
小學生傑西昂說，事發時躲在桌底下，非常害怕。（記者劉先進／攝影）
屋崙警局助理警長艾利森（Darren Allison）表示，有6人中槍送醫，兩名...
屋崙警局助理警長艾利森（Darren Allison）表示，有6人中槍送醫，兩名受害者有生命危險。（記者劉先進／攝影）
家長威爾森(Chanwe Wilson，右)看到女兒博納德（Charae Pol...
家長威爾森(Chanwe Wilson，右)看到女兒博納德（Charae Pollard，左）平安，很開心。（記者劉先進／攝影）

槍擊 屋崙 推特

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