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1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

記者胡玉立／即時報導
承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)
承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

在一年半前公開宣布將一起捐出巨額財富之後，億萬富翁慈善家、電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)前妻麥肯齊·史考特(MacKenzie Scott)決定與第二任丈夫丹·朱特(Dan Jewett)分手；根據法院文件副本，史考特27日向華盛頓州金恩郡(King County)高等法院聲請離婚；法庭紀錄顯示，朱特沒有對離婚提出異議。

根據離婚聲請，這對夫婦2021年在加州結婚；聲請書指稱，任何財產分割都在夫妻雙方同意的分居協議中訂定，協議不對外公開；兩人仍住在首府為西雅圖市的金恩郡(King County)。

現年52歲的史考特2019年與當時的全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯離婚。2021年3月，朱特公布了他的捐贈誓言(Giving Pledge)，間接宣布他已與史考特結婚；在誓言中，朱特承諾將與史考特一起將巨額財富捐給公益事業。兩人的婚姻和慈善夥伴關係，迅速引起各方關注。

史考特2019年與貝佐斯離婚後，持有亞馬遜4%股權，彭博估計她的淨資產高達620億元；同年5月，史考特宣布捐贈誓言，承諾將持續捐款「直到自己的保險箱全空為止」，她也很快開始以慈善界罕見的速度積極捐出財富；短短三年內捐款逾120億元。在史考特持續捐款及股市下挫後，彭博估計目前她的財富約值278億元。

史考特與朱特當初結婚，曾令朱特的朋友和同事大為震驚，但最近各種跡象顯示，兩人的夥伴關係已不復存在。

之前，所有接獲史考特和朱特贈款的非營利組織都會同時感謝兩人，但最近幾個受助單位都只向史考特致謝。朱特2021年3月公布捐贈誓言後，捐贈誓言官網曾附上一張史考特與朱特出遊合照，並將兩人宣誓信併列，但不到一週前，網站只見史考特的獨照和宣誓信。

此外，史考特去年6月在Medium網路文章平台貼過一篇談到兩人共同贈予的文章，當時文中寫道：「我，丹，一群研究人員、管理人員和顧問，都在設法捐出一筆財富；這財富來自一個需要變革的體制 。」但網路檔案館(Internet Archive)搜索顯示，文章在過去一週的某個時間點被編輯過，朱特的名字已被刪除。史考特是小說家，現在查看亞馬遜網站的作者簡介，朱特的名字也不再被提及。

朱特過去在西雅圖著名私校湖濱學校(Lakeside School)任教，深受師生歡迎，貝佐斯的孩子曾在此就讀。朱特與史考特結婚消息傳出後，朱特的朋友曾表示，「他是得到這筆錢再捐出來的完美人選，他一點也不貪婪。」

史考特(右)與朱特在「捐贈誓言」的網站合影。(取自推特)
史考特(右)與朱特在「捐贈誓言」的網站合影。(取自推特)

貝佐斯 亞馬遜 西雅圖

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