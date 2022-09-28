近來買槍民眾共同點：自由派、女性、少數族裔

近來加入買槍行列的消費者，共同點包括政治立場傾向自由派、身為女性以及少數族裔。圖為紐約長島納蘇郡罕普斯狄(Hempstead)一家槍店。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)28日報導，近來加入買槍行列的消費者，突破一般民眾對於擁槍者的刻板印象，這群聯袂前往射擊場練槍的新興持槍者，共同點包括政治立場傾向自由派、身為女性以及少數族裔。

報導指出，加州 婦人拉羅亞‧戴伊(Laronya Day)號召之下，一群從小認識、如今已年逾50歲的非洲裔女性，相約前往聖哈辛托谷(San Jacinto Valley)射擊場練槍。坦承政治立場屬於自由派的戴伊說：「社會在變，環境也在變，這種時候最好為自身安全做好準備與保護，這就是我們的感受。」

同性婚姻伴侶耶西亞‧曼德茲(Yessica Mendez)、克莉莎‧瑞葛拉杜(Crisia Regalado)在洛杉磯 東郊射擊場受訪時則說，原本對於擁槍有著極大排斥感。30歲的曼德茲表示，過去幾年感受越來越深刻，覺得必須買槍自保，「我身為墨西哥 裔，又有著同婚關係，我需要有安全感，需要覺得受到保護，如今的法律無法讓我感到安全，無法讓我覺得受到保護」。

曼德茲的射擊教練阮湯姆(Tom Nguyen，音譯)則說，從沒想到自己有朝一日會成為射擊教練，「但是社區民眾的需求真的存在」。他說，顧客絕大多數都是自由派人士，出身背景、性別與族裔都非常多元。

他表示，原本反對槍枝的民眾如果學習更多有關槍枝的知識，就能認清更多細微差別。

曼德茲說，並沒有與親友透露買槍的事，「他們真的無法理解」。她說，對於到射擊場練槍原本充滿擔心，覺得遇到的人肯定都是保守派人士，可能都是70歲、80歲的清一色白種人男性，自己將遭受異樣眼光看待。她說，沒想到真實體驗卻完全不一樣，在射擊場碰到的人都非常友善。

阮湯姆指出，越來越多民眾願意投入時間與心力完成購槍的合法申請程序，絕大多數顧客都支持槍枝管控應該趨於嚴格，前提是法規必須明確、一致。他說，希望透過法律要求，讓消費者購槍過程講習與訓練，如此一來將有助於降低持有槍械的負面印象。