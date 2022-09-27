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財長葉倫將卸職？白宮遭爆考慮期中選舉後改組

編譯葉亭均／即時報導
新聞網站Axios報導，白宮考慮讓財政部長葉倫在期中選舉後卸職。（美聯社）
新聞網站Axios報導，白宮考慮讓財政部長葉倫在期中選舉後卸職。（美聯社）

新聞網站Axios獨家引述知情人士消息報導，白宮正悄悄為期中選舉後，可能讓財政部長葉倫卸職做準備，將是拜登總統的經濟團隊大改組時，第一個退出而且影響最甚的官員。

報導指出，上述所說的過程仍處於早期階段，白宮尚未就葉倫或任何內閣人事異動做出決定。此外，國會11月改選的結果，包括由哪一黨控制參議院，也將是影響葉倫去留的因素之一。

報導說，葉倫若卸職，讓拜登有個機會可回應大眾對他治理經濟抱持的疑慮，然而要找到一個能獲得參院點頭同意的財長繼任人選也是件難事。另外，在野的共和黨人士也將利用拜登經濟團隊任何人士預料離職之事，做為拜登默認治理經濟失當的攻擊點。

曾任聯準會主席、經濟顧問委員會（CEA）主席的葉倫出身為經濟學家，她在面對有違她核心學術信念時，一直不願做出過於「政治正確」的發言。葉倫在備受關注的多項議題方面與白宮意見相左，包括不認同白宮把通膨升溫歸咎於企業，以及白宮近期決定讓部分學貸免償還。

葉倫的一些發言也讓白宮私下認為不得體，例如葉倫今夏公開承認她對通膨的看法錯誤，去年還曾表示，如果聯準會升息，會是「加分的」。

白宮高級顧問鄧恩（Anita Dunn）在給予Axios的聲明中表示，雖然白宮正審慎規畫期中選舉後可能的人事改組，但葉倫和白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）都不是這些計畫的一環。

財政部發言人亞當斯（Lily Adams）也表示，葉倫沒有卸職的計畫。

Axios的報導指出，在全球經濟危險的時刻，一些官員將主張讓曾經歷經重重考驗的葉倫留下來，原因是她獲得世界各國財長和央行總裁的敬重。

報導分析，若葉倫卸職，美國財長的可能繼任人選包括現任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）以及聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）。

葉倫 白宮 拜登

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