世界OnAir／曾在華埠做心理諮詢師 我見證華人代際傷痛

芝加哥華埠。(特派員黃惠玲／攝影)

在華人 群體裡，心理健康 一直都是讓人羞於啟齒，且充滿污名化的議題，更別說主動尋求心理幫助了。全國西語裔和亞裔研究(National Latino and Asian American Study)的一項數據顯示，華人群體在所有族裔之中，最不主動尋求心理健康服務和資源的幫助(8.6%)，遠遠低於全美平均(18%)，且僅是白人群體的三分之一。而華裔在美國又屬於少數群體，華裔心理諮詢師更是少之又少，華人如何克服刻板印象、更好地保護自身心理健康？

今天做客「世界OnAir」的張瑩梓(Mandy)是一位在芝加哥從業的雙語心理諮詢師。來自廣東深圳的她在芝加哥大學取得臨床社工專業的碩士學位，目前專注於為亞裔兒童和成年人提供關於焦慮、抑鬱、創傷、情緒管理等的心理諮詢服務。

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張瑩梓曾經在芝加哥華埠一個非營利機構給華人移民家庭 提供心理諮詢服務，也是在那一年她深切體會到華人移民在美生活的不易——她的許多客戶是擔任基層工作的移民，一定年紀才來到美國，英語並不流暢；而他們在美國出生長大的孩子，又沒辦跟爸媽用流利中文溝通。甚至出現過一對來訪母子，媽媽要通過手機翻譯軟體來試圖弄懂小孩在說什麼，「當時心情複雜，很難想象媽媽和兒子之間要這樣溝通，」張瑩梓說，除了家長，這一代華裔小孩也在越來越「內卷」的環境下長大， 一方面要面對巨大的學業競爭和考試壓力，一方面還要對抗校園霸凌和種族歧視，在教師資源越發緊缺的當下，華人移民家庭肩上負擔十分沉重。

張瑩梓(Mandy)目前在芝加哥InnerVoice做心理諮詢師。(張瑩梓提供)

而作為一名心理諮詢師，儘管在社會大環境下有時候感到十分無力，但張瑩梓強調，心理諮詢服務提供了一個「安全空間」，「心理諮詢最有用的還是站在他人的角度，思考、認可他人。我們每天的環境都是十分壓迫、拘束的，但如果每周有一個小時，讓你能夠真正放鬆、傾訴，這也是一種解脫。」

她也希望幫助更多華人意識到，心理諮詢致力於提供一個不去批判來訪者的視角，更像是一種人文關懷，以人生路程上「副駕駛」這樣的角色，幫助大家釐清思路、找到解決自己困境的辦法。

張瑩梓的心理諮詢工作室。(張瑩梓提供)

本期播客節目中，張瑩梓還聊到：

● 在中國一個精神病院和一個自閉症兒童教育中心的實習經歷，如何推動她來美國讀心理學本科；

● Therapist（心理諮詢師）、Psychologist（心理學家）、Psychiatrist（心理醫生），你分得清嗎？三者的區別；

● 海外華人留學生不可不知的非營利心理諮詢平台——Studentsay——為留學生提供免費同輩關懷；

● 普羅大眾對心理諮詢行業的常見誤解：心理疾病是一種病？心理諮詢師是專家，他們的話我都要聽？心理諮詢能夠解決我的問題？問題出現了我才需要去找心理諮詢師？

● 提供心理諮詢幫助的平台都有哪些？