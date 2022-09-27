世界OnAir／曾在華埠做心理諮詢師 我見證華人代際傷痛
在華人群體裡，心理健康一直都是讓人羞於啟齒，且充滿污名化的議題，更別說主動尋求心理幫助了。全國西語裔和亞裔研究(National Latino and Asian American Study)的一項數據顯示，華人群體在所有族裔之中，最不主動尋求心理健康服務和資源的幫助(8.6%)，遠遠低於全美平均(18%)，且僅是白人群體的三分之一。而華裔在美國又屬於少數群體，華裔心理諮詢師更是少之又少，華人如何克服刻板印象、更好地保護自身心理健康？
今天做客「世界OnAir」的張瑩梓(Mandy)是一位在芝加哥從業的雙語心理諮詢師。來自廣東深圳的她在芝加哥大學取得臨床社工專業的碩士學位，目前專注於為亞裔兒童和成年人提供關於焦慮、抑鬱、創傷、情緒管理等的心理諮詢服務。
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張瑩梓曾經在芝加哥華埠一個非營利機構給華人移民家庭提供心理諮詢服務，也是在那一年她深切體會到華人移民在美生活的不易——她的許多客戶是擔任基層工作的移民，一定年紀才來到美國，英語並不流暢；而他們在美國出生長大的孩子，又沒辦跟爸媽用流利中文溝通。甚至出現過一對來訪母子，媽媽要通過手機翻譯軟體來試圖弄懂小孩在說什麼，「當時心情複雜，很難想象媽媽和兒子之間要這樣溝通，」張瑩梓說，除了家長，這一代華裔小孩也在越來越「內卷」的環境下長大， 一方面要面對巨大的學業競爭和考試壓力，一方面還要對抗校園霸凌和種族歧視，在教師資源越發緊缺的當下，華人移民家庭肩上負擔十分沉重。
而作為一名心理諮詢師，儘管在社會大環境下有時候感到十分無力，但張瑩梓強調，心理諮詢服務提供了一個「安全空間」，「心理諮詢最有用的還是站在他人的角度，思考、認可他人。我們每天的環境都是十分壓迫、拘束的，但如果每周有一個小時，讓你能夠真正放鬆、傾訴，這也是一種解脫。」
她也希望幫助更多華人意識到，心理諮詢致力於提供一個不去批判來訪者的視角，更像是一種人文關懷，以人生路程上「副駕駛」這樣的角色，幫助大家釐清思路、找到解決自己困境的辦法。
本期播客節目中，張瑩梓還聊到：
● 在中國一個精神病院和一個自閉症兒童教育中心的實習經歷，如何推動她來美國讀心理學本科；
● Therapist（心理諮詢師）、Psychologist（心理學家）、Psychiatrist（心理醫生），你分得清嗎？三者的區別；
● 海外華人留學生不可不知的非營利心理諮詢平台——Studentsay——為留學生提供免費同輩關懷；
● 普羅大眾對心理諮詢行業的常見誤解：心理疾病是一種病？心理諮詢師是專家，他們的話我都要聽？心理諮詢能夠解決我的問題？問題出現了我才需要去找心理諮詢師？
● 提供心理諮詢幫助的平台都有哪些？
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