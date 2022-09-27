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國會暴動當天接到白宮九秒神秘電話 暴徒身份曝光

記者顏伶如／即時報導
2021年1月6日國會暴動。
2021年1月6日國會暴動。

2021年1月6日國會暴動當天下午，一名參加暴動的群眾接到來自白宮室內電話(landline)的神秘來電。根據媒體報導，這名接到白宮電話的暴徒如今身份曝光，被前任共和黨籍聯邦眾議員指認是參加暴動遭起訴、已於今年4月已向法院認罪的26歲紐約男子朗尼克(Anton Lunyk)。

國會暴動當天下午，前總統川普透過推特影片向支持群眾喊話「你們應該現在就回家」。川普在推特發表談話後不久，有人以白宮室內電話撥打一通電話給一名參加暴動的群眾。這通電話是在2021年1月6日下午4時34分從白宮撥出，通話時間僅有9秒。

剛出版的爆料新書「入侵」(The Breach)前任共和黨籍維吉尼亞州聯邦參議員里格曼(Denver Riggleman)，26日接受媒體訪問時透露，經過他與助理團隊掌握訊息，接到電話的暴徒是來自紐約布魯克林(Brooklyn)的朗尼克。朗尼克被聯邦檢察官以非法入侵國會、擅闖禁區、破壞秩序等罪名起訴後今年4月認罪，被法院判處一年緩刑，外加60小時社區勞動服務以及罰款。

有線電視新聞網(CNN)26日晚間披露朗尼克的身份之後，朗尼克辯護律師並未回應採訪要求。

里格曼26日受訪時說，朗尼克先前曾說不知道有這通電話等，如此說詞其實並沒有關係，「因為檔案紀錄證實了確實有這通電話的存在」。

在新書當中，里格曼描述川普白宮與企圖推翻2020年大選結果的幕後推手之間的諸多關聯。書中寫道，當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)與選舉陰謀論倡議者沃德倫(Phil Waldron)有簡訊往來，川普盟友兼前任選舉顧問史東(Roger Stone)則是「拼命阻撓我們設法取得通聯資料的法律行動」。

CNN報導，根據檢方調查，朗尼克在國會暴動發生前一晚，便與兩名友人康納(Francis Connor)、費林葛諾(Antonio Ferrigno)一同抵達華府，三人共同參加1月6日的「停止竊取」(Stop the Steal)華府集會，並且加入攻占國會大廈的暴動行列。

法院紀錄顯示，國會大廈內部監視器畫面拍到朗尼克，當時頭戴「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)紅色帽子，與身邊友人有說有笑，拿著手機拍攝國會大廈內部環境。朗尼克在2021年1月12日傳給康納、費林葛諾等人訊息中寫道：「如果他們罰我錢，我就要對裴洛西開槍。」

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