我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國王室公布女王年輕時代肖像 宣布哀悼期結束

NBC：24名特勤人員手機因國會暴動調查已遭查扣

日後若當美國總統如何保台？龐培歐：預防工作最重要

記者徐白櫻／高雄即時報導
前國務卿龐培歐今天在高雄出席2022全球台商經貿論壇，他相信不管誰當美國總統，都會打造良好的台美關係。記者劉學聖／攝影
前國務卿龐培歐今天在高雄出席2022全球台商經貿論壇，他相信不管誰當美國總統，都會打造良好的台美關係。記者劉學聖／攝影

前國務卿龐培歐今天在高雄出席2022全球台商經貿論壇。焦點會談中龐培歐提及，他常被問到中國若武力侵略台灣，美國會如何因應。龐培歐說，預防工作最重要，台灣應先鞏固實力。

龐培歐參與全球台商經貿論壇，會中發表20分鐘演講，另與今周刊董事長謝金河、和大工業執行長沈千慈、中鋼總經理王錫欽進行「焦點對談」。

龐培歐被視為可能角逐2024年美國總統大位的人選之一，謝金河說，若台灣人可以投票，相信2300萬人中會有2000萬人支持他，台灣人民是龐培歐的最強啦啦隊。謝也問及，若當選總統可提供台灣什麼協助。龐培歐沒有直接回應提問，但他保證日後會再來台灣，但以什麼身分來，只有上帝才知道。

龐培歐表示，美國需要協助台灣具備自我防衛、確保主權及蒐集情報等能力，不僅台美之間，台灣與周邊國家都要攜手合作。龐培歐提及他常被問「中國若武力犯台，美國會扮演怎樣角色」。龐認為，預防工作最重要，要傳達具體的結果以遏止中國侵台，不能等到危機發生時才開會因應，要先鞏固台灣實力，他相信不管誰當美國總統，都會打造良好的台美關係。

座談會上，龐培歐也批評，中國不想在淨零碳排等議題盡責任，是對環境最不敏感的國家，不想替環境盡一份心力，任何人要去中國投資都要三思。此外，很多人認為中共強權崛起不可避免，但中國的問題也不少，包括陳日君這樣倍受尊敬的樞機主教受審，媒體人黎智英受處罰，愛好自由民主的人應齊心協力，不讓中國為所欲為。

龐培歐 投票 投資

上一則

美8月公寓租金近2年來首降 有望減輕租屋族壓力

下一則

伊恩颶風威力增強 預測周三登陸佛州 坦帕恐狂風暴雨

延伸閱讀

拜登川普2024再交鋒？兩黨支持者不挺：新血出戰較好

拜登川普2024再交鋒？兩黨支持者不挺：新血出戰較好
美國務院：一中政策沒變 不對台主權採取立場

美國務院：一中政策沒變 不對台主權採取立場
新聞評論／台灣半導體傾美 恐失中國商機 怎拿捏

新聞評論／台灣半導體傾美 恐失中國商機 怎拿捏
龐培歐訪台重申：台灣早已是獨立國家 不需宣布獨立

龐培歐訪台重申：台灣早已是獨立國家 不需宣布獨立

熱門新聞

總統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

2022-09-23 13:08
圖為花旗銀行北京分行。(新華社)

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

2022-09-21 21:04
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

2022-09-21 14:54
王詩博在德州成為了一名中國牛仔。(王詩博提供)

世界OnAir／德州有個中國牛仔 說著一口流利南方口音

2022-09-20 16:04
美聯社等媒體報導，一名搭乘美國航空377航班的男子被拍到出拳毆打空服員後腦勺，並在班機降落後遭到逮捕，被控犯下干擾機組員罪，可能面臨最高20年的有期徒刑。(影片截圖)

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

2022-09-23 15:34
部分即將被送離麻州瑪莎葡萄園的無證移民。(美聯社)

被德州送到華府的29歲無證移民：現在每周可賺600多元

2022-09-19 09:37

超人氣

更多 >
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光
德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚

德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚
修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世

修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊