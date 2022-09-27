NBC：24名特勤人員手機因國會暴動調查已遭查扣

NBC報導，共有24名美國特勤局人員的手機因為國會暴動調查已遭查扣。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)27日報導，共有24名美國特勤局(US Secret Service)人員的手機 因為國會暴動調查已遭查扣。

報導指出，國土安全部 督察長辦公室(Office of Inspector General)今年稍早發現，2021年1月6日國會暴動發生當天，特勤人員手機簡訊紀錄竟遭刪除，國土安全部督察長庫法瑞(Joseph Cuffari)因此展開犯罪調查。

消息人士指出，特勤局收到7月19日庫法瑞的啟動犯罪調查公文發函之後，特勤局高層官員查扣與國會暴動當天值勤任務有關的24名特勤人員手機，送交國土安全部督察長辦公室。

報導指出，國土安全部督察長是否從查扣手機當中取得任何訊息，目前無法確知。特勤局發言人拒絕評論手機遭到查扣的消息。

知情人士表示，某些特勤局人員對於長官迅速查扣手機的動作感到不以為然，埋怨上級沒有考慮基層心聲。知情人士指出，由於遭到查扣的是特勤局的公務手機，特勤人員對於上級命令只能配合。

今年7月13日，庫法瑞致函參眾兩院國土安全委員會指出，督察長辦公室在國會暴動調查過程中向特勤局索取2021年1月5日及6日的特勤人員簡訊，卻發現簡訊紀錄已遭刪除。信中寫道，由於特勤局人員手機簡訊消失，導致國會暴動調查因此受阻。

特勤局則表示，簡訊消失是因為原先已經安排的系統更新緣故，導致手機被恢復成原廠設定(factory settings)。

庫法瑞曾擔任兩位共和黨籍亞利桑那州州長布魯爾(Jan Brewer)、杜西(Doug Ducey)的顧問，2019年夏季獲當時總統川普 提名出任國土安全部督察長。

曾任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)高級助理的卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)，今年6月28日在眾院調查國會暴動委員會公聽會作證時說，國會暴動當天，川普在暱稱「野獸」(The Beast)的全副武裝凱迪拉克總統座車上，得知屬下不願讓他前往國會大廈時，憤而對特勤局人員動手，企圖搶奪方向盤，還對特勤局人員飆罵髒話。