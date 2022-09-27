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民主黨參議員提出短期撥款法案 以避免政府停擺

編譯劉忠勇／即時報導
民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）。（美聯社）
民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）。（美聯社）

民主黨參議員周一深夜提出一項短期的撥款法案，其中包括共和黨和部分民主黨反對的一項加速能源建案許可的條款。若這包裹表決的法案無法過關，參院仍可剔除此條款後再交付表決。

國會必須將周五午夜以前通過這項法案，否則政府部門出現停擺。由於國會期中選舉臨近，參院兩黨議員都希望避免發生這種狀況。但民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）所提的建案許可條款，又增添不利法案過關的變數。

不過，聯邦政府關門的機率相當低，理由是一旦有參議員阻擋法案過關，國會可以剔除建案許可的條款。

參院計畫周二晚上就法案進行程序投票，讓政府維持到12月16日，也就是 11月期中選舉之後。

此法案將提供烏克蘭124億元的援助，比拜登政府原要求的117億元還多一些；也將授權拜登政府增撥多達37億元的美製軍事裝備給烏克蘭。法案也提出20億元用於救災、10億元用於補助家用取暖之需。

民主黨參議員將曼欽所草擬的建案許可條款納入這項權益法案，作為他在8月支持氣候和納稅法案的條件。有了這項條款，Equitran Midstream公司延宕規模66億元的天然氣管線就可得到聯邦政府許可，穿越他的選區西維吉尼亞州。

不過，曼欽尚未爭取到按參院規定通過所需的60票，他這幾天也籲請共和黨同僚接受一項允許變更化石燃料建案的折衷版本。但是除了同選區的共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）之外，其他共和黨參議員對曼欽的提案不感興趣，他們認為曼欽在氣候立法幫了總統拜登，這次也要還以顏色。

參議員 曼欽 參院

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