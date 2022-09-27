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拜登痛批航空、銀行浮濫收費 推動新規定壓制通膨

拜登痛批航空、銀行浮濫收費 推動新規定壓制通膨

編譯葉亭均／即時報導
拜登總統26日在白宮競爭委員會上發表談話。（歐新社）
拜登總統26日在白宮競爭委員會上發表談話。（歐新社）

拜登總統26日公布新的監管計畫，將迫使航空業者和網路服務業者在收費方面更加透明，同時促進各種產業的競爭。拜登痛批銀行業者浮濫收取手續費、航空公司加收「隱藏費用」，從飽受通膨困擾的民眾身上賺錢。

白宮競爭委員會當天舉行的一場會議上，拜登表示：「在民眾無力負擔之際，浮濫費用正在衝擊家庭。」在這場會議中，白宮提出有關對抗物價上漲的相關措施，此時高通膨正威脅民主黨11月的選情。

拜登說：「我正指示委員會的成員聚焦降低家庭的生活成本。這不會只是一些抽象的目標，因為問題不僅僅是理論上的」。

拜登點名銀行對活期帳戶收取透支費用、信用卡收取滯納金、飯店收取手續費，電信和網路業者收取終止費。

他說，委員會的措施將讓美國20大銀行中的四分之三停止對支票跳票收取平均50美元的費用。這些調整有助美國政府推動將銀行收取的透支費用降低一年30億美元。

白宮競爭委員會還會透過對小型肉類加工業者提供補貼的方式，讓它們能與設定市場價格的四大肉類生產商競爭，藉此促進肉類和家禽產業的公平競爭。另外，聯邦傳播委員會也要求電信與網路業者列明收費細項，以便讓消費者更容易比價。

拜登還說，運輸部已宣布新規定，要求航空公司和搜尋網頁事先揭露沒有公布的隱藏費用。擬議中的規定將要求航空業者揭露關於收取費用的更多資訊，像是對取消旅行的乘客或想要在班機上與孩子座位相鄰的父母徵收額外費用。拜登說，消費者不應該被迫為改訂機票支付手續費，「拜託，這是不公平的」。

拜登表示，這些措施將降低家庭生活成本，協助降低通膨，「當企業必須競爭時…他們會降價銷售。當有競爭時，價格就不會上漲」。

拜登 白宮 支票

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