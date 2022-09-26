紐時：載運無證客操作凸顯德桑提斯與艾伯特的瑜亮情節

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社

共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)出動專機，14日從德州 聖安東尼奧將大約50名無證移民載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放，引發輿論軒然大波，移民權益團體則協助無證客提告。紐約時報報導分析，德桑提斯的操作原想激怒富有的自由派精英，不料惹毛了某些德州共和黨人士，因為德桑提斯跑到德州州長艾伯特(Greg Abbott)地盤大作文章，搶盡風頭。

報導指出，艾伯特團隊與某些盟友對於德桑提斯炒作手段感到不以為然，艾伯特到目前為止並未公開批評德桑提斯，艾伯特競選團隊資深顧問卡爾尼(Dave Carney)答覆媒體詢聞時僅表示：「只要是希望幫忙的州，我都非常樂見。」

然而，消息人士透露，艾伯特團隊雖然不曾公開批評，但私底下卻對德桑提斯的炒新聞手段感到詫異；艾伯特辦公室事前並未接獲關於德桑提斯將派包機從聖安東尼奧將無證客載走的通知。

消息人士指出，艾伯特耗時數月之久，投注數百萬元的州政府稅金，安排了無證客重新安置計畫，從今年4月以來將德州境內取締、累計大約1萬1000名的無證移民，分別以巴士載到華府、紐約、芝加哥等民主黨執政城市釋放。

德桑提斯專機載運的無證客的作法，雖然比德州派巴士載運無證客的人數少了許多，但消息傳出卻立即成為全國媒體關注焦點，不但登上報導頭條，還引來共和黨人士高度讚賞，民主黨陣營則罵聲不斷。德桑提斯頓時成為極右派媒體的寵兒，但把無證客載到別處釋放的作法，其實是效法艾伯特已經上路的計畫，而且德桑提斯是跑到艾伯特地盤炒作，獲得效果比艾伯特的巴士載運計畫更加戲劇化。

64歲的艾伯特曾任德州檢察長及德州高等法院法官，屬於出身於傳統制度的政治人物。44歲的德桑提斯曾任佛州聯邦眾議員，屬於直覺型的政治人物。

深諳政治舞台表現的德桑提斯，如今儼然成為共和黨支持者心目中可望取代前總統川普的第一人選。民調結果顯示，就連德州共和黨員被問到何人適合代表共和黨角逐2024年大選時，德桑提斯支持度都超越艾伯特。

德桑提斯與艾伯特今年同樣面臨連任挑戰，選舉表現如何將影響2024年角逐大位的機會，以及是否能夠成為共和黨未來幾年的新領袖。