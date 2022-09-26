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TikTok傳與美議定毋須出售方案 但恐遭英罰款2959萬

中央社紐約/倫敦26日綜合外電報導
紐約時報報導，國會議員與短影音應用程式TikTok已討論出一套方案，在中國母公司字節跳動不需要將它出售的情況下，TikTok可就資料安全與公司治理進行變更。(美聯社)
紐約時報報導，國會議員與短影音應用程式TikTok已討論出一套方案，在中國母公司字節跳動不需要將它出售的情況下，TikTok可就資料安全與公司治理進行變更。(美聯社)

紐約時報」今天報導，國會議員與短影音應用程式TikTok已討論出一套方案，在中國母公司字節跳動不需要將它出售的情況下，TikTok可就資料安全與公司治理進行變更。

另一方面，英國資訊監管當局今天通知TikTok，鑒於調查發現，這個短影音應用程式（app）未能保護平台上兒童用戶的隱私，涉嫌違反英國的資料保護法律，因此可能遭到開罰2700萬英鎊（約2959萬美元）。

「紐約時報」引述知情人士報導，TikTok與拜登（Joe Biden）政府已草擬一份初步協議來解決國家安全疑慮，但是否達成最終協議仍待商議。

字節跳動與TikTok皆未立即回覆路透的置評要求。

TikTok長期面臨國會議員檢視，後者針對用戶資料保護問題，對於中國企業擁有的這個平台抱持疑慮。

美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）2年多前便顧及美國使用者資料可能被傳送給中共政府，而命令字節跳動將TikTok出售。

TikTok是目前世界最受歡迎的社群媒體平台之一，全球活躍使用者超過10億人，且最多在美國。

英國當局的調查則發現，TikTok可能在未獲得父母適當同意，以及在未能以透明方式提供使用者適當資訊的情況下，將13歲以下兒童的影音資料上傳發布。

英國資訊委員會辦公室（Information Commissioner's Office，ICO）在聲明中表示，它已對TikTok及英國TikTok資訊科技公司（TikTok Information Technologies UK Ltd）發出一份「意向通知書」（notice of intent）。

英國資訊委員愛德華茲（John Edwards）表示：「提供數位服務的企業，負有落實這些保護機制的法律義務；但我們暫定的看法認為，TikTok未能達到這項要求。」

TikTok發言人則透過電子郵件對路透發布聲明表示，他們不同意英國資訊委員會辦公室表達的初步看法，將在適當時機正式回覆對方。

英國資訊委員會辦公室的暫定意見暗示，TikTok在2018年5月至2020年7月間違反英國的資料保護法。

TikTok 英國 紐約時報

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