CNN：簡訊紀錄顯示梅杜斯與企圖查抄投票機有關聯

前白宮幕僚長梅杜斯。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)26日報導，2020年12月底，就在前總統川普 與挺川陣營為企圖推翻大選結果做最後努力之際，簡訊紀錄顯示，當時的白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)與設法查抄決戰州投票 機的秘密計畫有關聯。

報導指出，選舉陰謀論倡議者沃德倫(Phil Waldron)2020年12月23日傳送簡訊給梅杜斯指出，共和黨籍州議員在亞利桑納州提告的選舉舞弊訴訟已被法院駁回。當時共和黨籍州議員在訴訟中要求州政府選務主管必須交出投票機以及相關選舉設備，以釐清川普所說的選舉舞弊是否為真。

簡訊紀錄顯示，沃德倫對梅杜斯指出，共和黨陣營原本可以很快掌握亞利桑納州投票機，結果卻被法院裁定擋下，對手陣營的拖延戰術因此得逞。沃德倫也寫道，亞利桑納州「是我們可以把握的第一張骨牌，讓後續效應因此展開」，可以運用於喬治亞州等地。梅杜斯回覆訊息時形容對手陣營「可悲」(Pathetic)。

CNN報導指出，消息人士指出，之前未曾曝光的這段簡訊往來，揭露了沃德倫企圖查抄投票機的秘密計畫，影響對象到達了白宮最高層。

報導指出，簡訊對話內容也可以看出，挺川陣營企圖透過訴訟、州議會等管道取得投票機的作法，為何如今成為多起刑事犯罪的調查重點；梅杜斯雖然一直設法與推翻大選結果的操作切割，但從簡訊內容可以看出，梅杜斯對於幕後參與介入頗深，某些前任白宮官員指出，梅杜斯當時曾經大力提倡各種天馬行空的推翻選舉手段。

美國陸軍退役上校沃德倫與川普上台後的第一任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)關係密切。挺川勢力企圖推翻2020年大選結果的各種策畫裡，沃德倫扮演關鍵角色，包括傳送做成PowerPoint檔案的推翻選舉結果計畫書給梅杜斯。這份以「1月6日行動計畫」(Options for 6 Jan)為題的文件，後來被共和黨陣營拿來向國會議員簡報。

報導指出，沃德倫曾經參與總統行政命令草稿擬訂，內容為指示國防部、國土安全部代表白宮查扣投票機。報導指出，由於白宮律師力勸內容明顯違法，川普後來並未發布這道行政命令。

喬治亞州大陪審團對於川普陣營企圖推翻選舉結果的調查中，檢方已要求沃德倫、梅杜斯都必須提供證詞。對於眾院國會暴動調查委員會發布傳票要求交出手機資料，沃德倫則始終沒有配合。