美西線海運價3個月跌5成 客戶頻要求長約重新議價

從中國運往美西的貨櫃運費已跌至逾兩年來最低，此時世界經濟急遽降溫，貨櫃航運業者展望轉黯淡。圖為洛杉磯和長堤港。（歐新社）

從中國運往美西的貨櫃運費已跌至逾兩年來最低，此時世界經濟急遽降溫，貨櫃航運業者展望轉黯淡。

海運顧問公司Drewry的數據顯示，從全世界最大港口上海運往洛杉磯的40呎櫃運費上周跌至每櫃3779美元，是2020年9月來首度跌破4000美元，已比三個月前的價格水準「腰斬」。

雖然中國出口總值直到8月仍在攀升，但預期持續減緩。這是通膨飆高、美元狂升、各央行 升息與俄烏戰爭導致貿易受擾等多項不利因素衝擊先進和開發中經濟體的結果。

Drewry貨櫃研究高級經理希尼表示：「跨太平洋和整體貨櫃航運需求展望正在迅速消退。」

第三季通常是海運旺季，但隨著通膨導致消費者縮減支出，全球對中國貨物的需求消退，歐洲和亞洲等地的工廠也縮減生產。對於航運業者來說，這讓繁忙的船期獲得舒緩，卻使得疫情 期間三級跳的獲利面臨減緩窘境。

海運產業老手，創辦Blue Alpha Capital的麥考恩說：「顯然第二季就是獲利高峰，我認為要說是產業不景氣或重返疫情前獲利水準，現在仍為時過早。」

貨櫃航運即期報價節節滑落，讓航運業者面臨壓力。此前，航運費率飆升時，業者一直推動客戶簽長約。根據分析業者Xeneta，零售業者沃爾瑪、亞馬遜和IKEA都是在航運即期價格在接近紀錄高點時簽長約，但隨著通膨造成衝擊，歐美進口業者希望減少從亞洲運送貨物。

許多客戶都希望與航運業者重新議價，取得折扣。

亞洲的船務代理與貨運代理公司近期已接到貨主電話，要求降低運費，一些出口業者抱怨依照合約價支付的價格比即期市場高出約一倍。船運公司希望出口業者增加託運量，但大多遭到拒絕，理由是經濟展望疲軟。

Xeneta首席分析師桑德表示：「我們對客戶進行調查，其中50%成功談判取得合約費率降價。運費下降是由於全球需求下滑、港口壅塞情況緩解，船舶運作更有效率。」

丹麥貨櫃航運巨擘馬士基股價 上周五跌至去年3月來最低，位居前五大的德國海運業者赫伯羅特（Hapag-Lloyd AG）跌至去年6月來最低；中國貨櫃龍頭中遠海運跌至17個月低點。提供亞洲至美國跨太平洋航運服務的較小型業者美森輪船（Matson）股價已比3月創下的紀錄高點慘跌一半。