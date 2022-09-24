NASA將測試撞擊小行星 供日後地球防禦準備

NASA一架太空飛行器將於26日撞擊一顆小行星以微幅改變它的軌道周期，這項測試有助未來建構地球防禦遭星體撞擊。圖為撞擊模擬場景。(美聯社)

美國國家航空暨太空 總署（NASA ）一架太空飛行器將於26日撞擊一顆小行星以微幅改變它的軌道周期，這項測試有助未來建構地球防禦遭星體撞擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，NASA進行這項名為「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test，DART）任務，用意在了解這種人為發射飛行器對小行星撞擊，能否有助改變對地球有威脅星體的軌道。

負責DART任務的NASA科學家史泰勒（Tom Statler）說：「我們是要推移一個小行星，改變太空裡一個自然天體的運動狀況，這是人類破天荒頭一遭。」

負責DART任務測試的飛行器約為一輛巴士大小，2021年11月發射升空朝目標小行星飛行，26日將飛抵目標小行星，預計撞擊時間為美東時間26日晚間7時14分。

飛行器朝向的是一個雙小行星系統，由較大的迪迪莫斯（Didymos）與較小的迪莫弗斯（Dimorphos）構成，迪莫弗斯猶如月亮般繞行迪迪莫斯。

迪迪莫斯直徑約780公尺，迪莫弗斯直徑約160公尺，雖然撞擊任務當下它們距地球為相對接近的1100萬公里（距地球4830萬公里內屬近地星體），但無論撞擊任務前、後都不會對地球構成威脅。

DART任務測試是要飛行器以時速2萬1600公里的速度迎頭撞較小的迪莫弗斯，由於飛行器體積小約100倍，迪莫弗斯被撞後不會粉碎，這猶如拿高爾夫球車砸大金字塔，頂多撞出一個坑。

任務目的是要改變迪莫弗斯的速度與運行，預計撞擊後僅會改變迪莫弗斯繞行速度的1%，也會微幅改變軌道周期，撞擊也會讓迪莫弗斯與迪迪莫斯間的重力更緊密。科學家表示，在太空中僅需微幅改變，就足以讓小行星偏離，與地球擦身而過。

雖然目前並無直朝地球而來的小行星，但太空中各種形狀、大小的近地星體有超過2萬7000顆。

這次任務蒐集的珍貴資料有助建構防止「彗星撞地球」的防禦策略，尤其可以知道何種力道能讓會撞上地球的近地星體偏離。