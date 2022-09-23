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以高慧民肖像搭配討論種族歧視專欄 波士頓環球報惹議

記者顏伶如／即時報導
華女高慧民1月15日在時報廣場地鐵站遭非洲裔遊民馬秀推落鐵軌身亡，民眾秉燭悼念。(歐新社)
華女高慧民1月15日在時報廣場地鐵站遭非洲裔遊民馬秀推落鐵軌身亡，民眾秉燭悼念。(歐新社)

波士頓環球報(Boston Globe)上周在一篇討論亞裔民眾是否為「種族歧視受害者」還是「白人特權受益者」的專欄中，搭配新聞圖片的主角是今年初遭遊民推下紐約地鐵鐵軌而死亡的德勤公司(Deloitte)40歲華裔資深經理高慧民(Michelle Aylssa Go)肖像，引發網友批評。

這篇專欄的撰文者、塔夫茨大學(Tufts University)社會學教授娜塔莎‧沃瑞庫(Natasha Warikoo)19日在推特發文寫道，收到讀者指正之後立即向編輯部反映，報社很快便更改了搭配照片，但分享專欄聯結時還是會出現原始版面，令人頗為苦惱。她寫道：「幸好刊登出來的紙版版面並沒有這張照片。」

高慧民今年1月15日被非洲裔遊民馬秀(Simon Martial)推下時報廣場站鐵軌而喪生。法官裁定馬秀必須接受精神治療。

沃瑞庫9月15日在波士頓環球報專欄發表文章，標題為「亞裔民眾是種族歧視的受害者，還是白人特權的受益者？問題很複雜」(Are Asian Americans victims of racism or beneficiaries of whiteness? It's complex)。

波士頓環球報為沃瑞庫專欄搭配的圖片，是美聯社記者今年1月18日在紐約時報廣場拍攝，畫面顯示群眾聚集為高慧民舉行燭光追悼，後方電子看板則有高慧民肖像。

沃瑞庫專欄在波士頓環球報網路版刊登之後，有網友在推特發文寫道，要為這篇專欄搭配照片其實有許多圖檔可以選擇，為何波士頓環球報偏偏要挑一張以遭謀殺亞裔死者為主題的照片，來呼應亞裔是否為「白人特權受益者」的議題。也有推特用戶直指沃瑞庫自己就是種族歧視者。

Instagram用戶@mcasianlife則在發文中寫道，沃瑞庫的專欄是「垃圾文章」(trash article)。

沃瑞庫19日在推特發文寫道，對於亞裔是否為種族歧視受害者或白人特權受益者的問題已經思考很久，終於決定寫成文章，結果文章登出來卻因為報社配圖引發爭議。她表示，寫信給編輯部提出反應之後，配圖很快被改掉，只不過如果分享專欄的網址連結，還是會出現原版的版面，令人頗為苦惱。

種族歧視 亞裔 波士頓

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