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退休大法官布萊爾：已盡最大努力阻止羅訴韋德案遭推翻

記者顏伶如／即時報導
圖為今夏剛退休的84歲自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)。美聯社
圖為今夏剛退休的84歲自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)。美聯社

今夏剛退休的84歲自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，卸任之前盡了最大努力，設法阻止保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭到推翻。

布萊爾接受資深主播華勒斯(Chris Wallace)訪問時說道：「我有沒有盡一切所能，想辦法去說服其他人呢？有的，當然有。」

布萊爾1994年8月3日就職最高法院大法官，今年6月30日審案期結束時退休。

今年6月24日，保守派大法官居多數的最高法院在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)裁決中，以5票對4票推翻保障婦女墮胎權的1973年「羅訴韋德案」判例。

布萊爾受訪時對華勒斯說：「你問我是否喜歡『多布斯訴傑克森婦女健康組織案』的裁決？我當然不喜歡。」

存在近半世紀判例「羅訴韋德案」遭到推翻之後，婦女墮胎不再獲得聯邦法律保障，各州政府可以自行訂定州法規範婦女墮胎。共和黨執政的紅州因此紛紛頒布限縮墮胎的法規，若以全國人口換算，全美婦女平均每三人當中，就有一人墮胎權益受到影響。

布萊爾在23日播出的錄影專訪中說，已經盡了最大努力，設法阻止羅訴韋德案遭到推翻，「可是現在結果就是這樣，現在我們要往前走。我們要想辦法一起努力」。

今年5月2日，Politico新聞網站獨家披露保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的主要意見書草稿，內容顯示羅訴韋德案」恐遭推翻。最高法院驚爆史無前例的洩密案例，引發輿論熱議。對於主要意見書草稿為何外洩的內部調查，最高法院迄今仍在進行中，

布萊爾在訪問中說，這起洩密案件對最高法院造成極大傷害，「這種事情以前從未發生過」。他說：「可是現在卻是這樣。」

墮胎 大法官 退休

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