葉倫：台灣是最先進半導體唯一來源 構成美國安風險

美國財政部長葉倫表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源。(美聯社)

財政部長葉倫 表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源，這對美國國家安全構成風險。她也表示，即使聯準會（Fed）保持急進升息步調可能導致經濟成長放緩或衰退，仍有辦法在失業率不致大幅上揚之下實現通膨降溫。

她22日在大西洋月刊（The Atlantic）於華盛頓主辦的場合上說：「全世界最先進半導體來源只有一個國家，就是台灣。我會認為這會構成韌性上的風險，也是國家安全的風險。」

另外，針對美國前財長桑莫斯預料失業率需達到5%，至少要有6個月通膨率才會降至2.5%以下，葉倫對此表示，Fed官員可能「需要緩解勞動市場一些壓力，但我當然不想說失業率必須上升」到高達5%的水準。

她說：「全面衰退是指失業率過高的時期。我相信我們可以繼續擁有多數美國人認為的歷史性低失業率，以及人人可以找到工作的強勁勞動市場。」

Fed本周預測顯示，明年年底前失業率將升至4.4%，2024年底料持平，高於上個月的3.7%。

葉倫並表示，西方國家計畫對俄羅斯石油 實施價格上限已發揮作用，俄羅斯如今正急尋其他銷售管道，向中國和印度提供「大幅折扣」。