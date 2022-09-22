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最新申報資料：川普百萬律師費由支持者捐款埋單

記者顏伶如／即時報導
根據財報申報登記資料，前總統川普的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會今年以來總共為川普及川普家人支付112萬8020元律師費用。(美聯社)
根據財報申報登記資料，前總統川普的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會今年以來總共為川普及川普家人支付112萬8020元律師費用。(美聯社)

根據財報申報登記資料，前總統川普的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會今年以來總共為川普及川普家人支付112萬8020元律師費用。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)經過長期調查，發現川普及川普兒女涉嫌為資產灌水，從2011年起對銀行及保險公司說謊，因此以金融詐欺罪名於21日起訴川普。

申報紀錄顯示，擔任川普辯護律師團主將的新澤西州律師哈巴(Alina Habba)，律師事務所收到「拯救美國」政治行動委員會支付95萬2277元，其中有20萬7827元是在上個月入帳。

擔任川普兒女辯護律師的佛特爾法斯(Alan Futerfas)，今年7月收到「拯救美國」政治行動委員會付款18萬4743元。

非營利選舉監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)聯邦選舉獻金改革部主任葛許(Sourav Ghosh)指出，政治行動委員會把支持者捐款用來為川普及川普家人繳交律師費用的手段，「對於捐款給『拯救美國』的民眾來說，簡直無法無天」，因為詹樂霞辦公室調查重點在於川普企業是否涉嫌違法情事，涉案時間點是在川普踏入政壇之前，當時川普還不是總統，甚至還不是共和黨總統候選人。

葛許表示，政治行動委員會繳交川普律師費用的作法，屬於法律定義模糊的灰色地帶。聯邦法律禁止選舉獻金做為私人用圖，聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)對於與候選人政治事務或公職任務無關的律師費用開銷支付訂有明文規定，但對於類似「拯救美國」的領導政治行動委員會(leadership PACs)則缺乏明確規範。

葛許分析：「因此川普大可放心，聯邦選舉委員會沒辦法提出法律行動的。」

「拯救美國」是川普在2020年大選之後成立政治行動委員會，2022年選舉期間募款金額已達1億300萬元。根據「拯救美國」聯合募款委員會(Joint Fundraising Committee,)網站募款專頁，「拯救美國」對川普支持者喊出「我們國家的未來岌岌可危」等口號，徵求「所有愛國人士」踴躍捐款，好讓川普能夠為了搶救美國而奮戰。

根據聯邦選舉委員會申報紀錄，「拯救美國」截至今年7月底為止，共計為全美各地曾經為川普提供辯護服務的19家律師事務所，支付累計230萬元費用。這些律師事務所處理的川普訴訟，包括司法部與喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)對川普企圖推翻選舉結果的調查，以及紐約州對川普展開的民事調查。

申報紀錄顯示，前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)、前任川普助理史卡比諾(Dan Scavino)都曾在川普訴訟案件中被列為證人，律師費用也由「拯救美國」幫忙支付。

川普 紐約州 新澤西州

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