北美乘客滿意度調查 大紐約區這個機場最差

紐瓦克自由國際機場在乘客滿意度研究中，排在超大型機場最後一名。(美聯社)

市調機構J.D Power「2022北美機場滿意度研究」(2022 North America Airport Satisfaction Study)報告21日出爐，在每年超過3300萬進出人次的超大型機場當中，大紐約地區的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)表現最差，明尼阿波利斯－聖保羅國際機場(Minneapolis-Saint Paul International Airport)乘客滿意度則位居第一。

今年是J.D Power連續第17年公布旅客對北美機場的滿意度調查，以機場規模大小分為超大型機場(mega-airports)、大型機場(large airports)、中型機場(medium airports)三大項目。今年研究共計針對過去30天之間曾經出入至少一座北美地區機場的2萬6500名美國或加拿大居民進行調查。

超大型機場的定義為每年有超過3300萬進出人次的機場，在滿分為1000分的評鑑當中，明尼阿波利斯－聖保羅國際機場以800分獲得第一。其他受到旅客好評的超大型機場包括獲得796分的舊金山 國際機場(San Francisco International Airport)，以及獲得791分的底特律都會韋恩郡機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport)。

在北美地區的超大型機場當中，紐瓦克自由國際機場以719分排在最後一名。芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)分數為751分，洛杉磯國際機場 (Los Angeles International Airport)評分為753分。

今年研究當中，北美各地機場平均得分為777分，比2021年時公布調查結果的802分退步25分。調查報告指出，遊客對於北美機場最常埋怨的問題包括班次減少、航廈擁擠以及餐飲選項大幅縮水。

每年遊客進出人次在1000萬至3290萬之間的大型機場項目裡，坦帕國際機場(Tampa International Airport)以846分排名第一，加州 橘郡(Orange County)約翰韋恩機場(John Wayne Airport)獲得826分，達拉斯愛田機場(Dallas Love Field Airport)獲得825分。

每年遊客進出人次在450萬至990萬之間的中型機場項目裡，印第安納波利斯國際機場(Indianapolis International Airport)以842分排名第一。