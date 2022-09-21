我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分擔財務壓力…善用信用卡價值 對抗通貨膨脹

大逆轉…「中國行動計畫」 陶豐案罪不成立

北美乘客滿意度調查 大紐約區這個機場最差

記者顏伶如／即時報導
紐瓦克自由國際機場在乘客滿意度研究中，排在超大型機場最後一名。(美聯社)
紐瓦克自由國際機場在乘客滿意度研究中，排在超大型機場最後一名。(美聯社)

市調機構J.D Power「2022北美機場滿意度研究」(2022 North America Airport Satisfaction Study)報告21日出爐，在每年超過3300萬進出人次的超大型機場當中，大紐約地區的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)表現最差，明尼阿波利斯－聖保羅國際機場(Minneapolis-Saint Paul International Airport)乘客滿意度則位居第一。

今年是J.D Power連續第17年公布旅客對北美機場的滿意度調查，以機場規模大小分為超大型機場(mega-airports)、大型機場(large airports)、中型機場(medium airports)三大項目。今年研究共計針對過去30天之間曾經出入至少一座北美地區機場的2萬6500名美國或加拿大居民進行調查。

超大型機場的定義為每年有超過3300萬進出人次的機場，在滿分為1000分的評鑑當中，明尼阿波利斯－聖保羅國際機場以800分獲得第一。其他受到旅客好評的超大型機場包括獲得796分的舊金山國際機場(San Francisco International Airport)，以及獲得791分的底特律都會韋恩郡機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport)。

在北美地區的超大型機場當中，紐瓦克自由國際機場以719分排在最後一名。芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)分數為751分，洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)評分為753分。

今年研究當中，北美各地機場平均得分為777分，比2021年時公布調查結果的802分退步25分。調查報告指出，遊客對於北美機場最常埋怨的問題包括班次減少、航廈擁擠以及餐飲選項大幅縮水。

每年遊客進出人次在1000萬至3290萬之間的大型機場項目裡，坦帕國際機場(Tampa International Airport)以846分排名第一，加州橘郡(Orange County)約翰韋恩機場(John Wayne Airport)獲得826分，達拉斯愛田機場(Dallas Love Field Airport)獲得825分。

每年遊客進出人次在450萬至990萬之間的中型機場項目裡，印第安納波利斯國際機場(Indianapolis International Airport)以842分排名第一。

洛杉磯國際機場 加州 舊金山

上一則

前任官員：川普想挑殺人犯、性侵犯載往民主黨執政城市

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
大學排名榜 新州普林斯頓蟬聯榜首 羅格斯大學位居19

大學排名榜 新州普林斯頓蟬聯榜首 羅格斯大學位居19
200年來工業廢棄物污染 新州下哈肯薩克河列聯邦優先清理區

200年來工業廢棄物污染 新州下哈肯薩克河列聯邦優先清理區
種族最多元城市 新州澤西市連6年居冠

種族最多元城市 新州澤西市連6年居冠

熱門新聞

現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

2022-09-15 14:41
連鎖超市韋格曼斯全自助結帳難敵行竊，宣告停用。圖為韋格曼斯一角。(Getty Images)

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

2022-09-18 12:45
部分即將被送離麻州瑪莎葡萄園的無證移民。(美聯社)

被德州送到華府的29歲無證移民：現在每周可賺600多元

2022-09-19 09:37
美國總統拜登（左）表示，他告誡過中國國家主席習近平，違反對俄制裁會是大錯特錯。圖為兩人2021年11月15日進行視訊會談的檔案照。(歐新社)

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

2022-09-18 20:09

超人氣

更多 >
中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」

中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%
世界OnAir／德州有個中國牛仔 說著一口流利南方口音

世界OnAir／德州有個中國牛仔 說著一口流利南方口音