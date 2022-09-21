前任官員：川普想挑殺人犯、性侵犯載往民主黨執政城市

圖為14日從佛州搭機到麻州瑪莎葡萄園的無證移民。(美聯社)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)上周派專機將無證移民從德州聖安東尼奧載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放引發爭議，前任國土安全部 長幕僚長泰勒(Miles Taylor)20日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，前總統川普 任內曾研議類似政策，當時提案堪稱德桑提斯如今作法的概念鼻祖。泰勒表示，當時川普明確要求，必須在無證移民當中特別挑出殺人犯、性侵犯等前科犯，送到民主黨 執政城市釋放。

泰勒受訪時說，把邊境地區取締的無證移民送往民主黨執政城市或民主黨執政州，是川普任內曾經研議但後來並未實施的「僵屍政策」，現在卻在共和黨州長操作之下復活。泰勒說，當初川普政府討論的提案，可以說是德桑提斯如今作法的概念起源。

被德桑提斯送往瑪莎葡萄園的委內瑞拉籍無證移民，在人權團體及法律諮詢機構協助下20日已對德桑提斯及佛州政府提告，指控佛州以欺瞞手段哄騙無證移民踏上不知道目的地為何的跨州之旅。

泰勒在訪問中說，2019年1月至2月間，川普下令國土安全部把邊境地區逮捕的非法入境者，以巴士載運到民主黨執政城市「拋棄」(dump)。

泰勒指出，川普的指示非常明確，「他要求我們把殺人犯、性侵犯以及其他前科犯挑出來，而且提醒我們務必確認不要關押這些人」。

35歲的泰勒2019年2月到9月之間擔任國土安全部幕僚長，當時國土安全部長為尼爾森(Kirstjen Nielsen)。

泰勒表示，川普以巴士載運無證客到民主黨執政城市的提議後來胎死腹中，是因遭到律師反對並批評政策違法。泰勒說，國土安全部針對川普提議徵詢律師意見，得到回覆為聯邦政府無權將無證客載到藍州釋放。