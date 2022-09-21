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伊州售出 13.37億兆彩得主終於現身領獎

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)

伊利諾州樂透局官員21日表示，經過約兩個月的等待，獎金高達13.37億元的兆彩得主終於現身了，該官員稱，共有兩人到樂透局領取該筆巨額獎金，兩名得主當初一起購買該張彩券時，就說好如中獎就平分獎金。

這張在伊州西北郊戴斯普蘭斯市(Des Plaines)Speedway加油站售出的兆彩大獎，如選擇一次性領走獎金，兩名幸運者將可拿走總額7.805億現金。

這張彩券的中獎號碼為：13-36-45-57-67，超級球14。兆彩從4月15日到7月29日前一直無人中最大獎，獎金總額也快速累積到13.37億元，這也是史上第二大兆彩獎金。迄今為止最大的兆彩獎金是2018年的15.37億美元。如果加上勁球(Powerball)，此筆獎金則是美國第三高彩票獎金，僅次於2018年和2016年的15億美元獎金。2016年的勁球(Powerball)仍然是美國歷史上最大的頭獎，獎金15.86億美元。

中獎者在開獎後，有兩個月時間選擇一次性領走7.805億美元的現金，或分成29年陸續領走13.37億元，根據指出，幾乎所有頭獎中獎者都選擇一次性領走現金。

要中到頭獎的機率為3.025億分之一。伊州法律規定，彩券獎金超過25萬元的得主，可以選擇匿名領獎，伊州彩券局官員說，絕大多數的得獎者都會選擇不公開姓名。

伊州 勁球 三高

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