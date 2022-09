影／搭訕遭拒 「紐約斧頭人」砸麥當勞還嗆：我沒有瘋

一名男子日前在曼哈頓 一間麥當勞 因為被激怒拿出斧頭亂砍,造成店內物品損壞,而男子暴怒的原因目前仍是羅生門。暴怒男子日前在接受訪問時就為自己大力辯護,表示自己不是神經病,只是做該做的事而已。

據《紐約郵報》(New York Post)報導指出,當地時間16日凌晨2時許,一名男子被拍到從包包中拿出斧頭來,用斧頭砍壞了桌子、裝潢玻璃等物品。據報這名男子是31歲的麥可‧帕拉西奧斯(Michael Palacios)。當天目擊這場爭執的外送員表示,這名男子當時向一名女子搭訕要電話,還詢問對方是哪裡人,後來遭到拒絕。不過遭到女子拒絕之後,男子還是十分堅持,不停追問其他問題。女子友人見狀便上前圓場,最後導致嚴重衝突。

影片畫面中可以看見女子的三名友人將麥可圍住,並且以拳頭不停捶打他的頭部。剛開始麥可並未還手,不過隨後他就走到包包旁,從中拿出斧頭亂揮。三人趕緊躲到一旁,不過麥可破壞了現場的物品後,又走到三人旁邊,狠狠打了其中一名男子好幾下。

@CrimeInNYC NYC always good for some chaotic mayhem. He didn’t hurt anybody, but could have been ugly ! pic.twitter.com/I6WvqROuGR