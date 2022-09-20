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影／搭訕遭拒 「紐約斧頭人」砸麥當勞還嗆：我沒有瘋

聯合新聞網／ 即時報導
一名男子因搭訕遭拒，竟持斧頭大鬧曼哈頓麥當勞，過程全被錄了下來。（取材自推特）
一名男子因搭訕遭拒，竟持斧頭大鬧曼哈頓麥當勞，過程全被錄了下來。（取材自推特）

一名男子日前在曼哈頓一間麥當勞因為被激怒拿出斧頭亂砍，造成店內物品損壞，而男子暴怒的原因目前仍是羅生門。暴怒男子日前在接受訪問時就為自己大力辯護，表示自己不是神經病，只是做該做的事而已。

據《紐約郵報》（New York Post）報導指出，當地時間16日凌晨2時許，一名男子被拍到從包包中拿出斧頭來，用斧頭砍壞了桌子、裝潢玻璃等物品。據報這名男子是31歲的麥可‧帕拉西奧斯（Michael Palacios）。當天目擊這場爭執的外送員表示，這名男子當時向一名女子搭訕要電話，還詢問對方是哪裡人，後來遭到拒絕。不過遭到女子拒絕之後，男子還是十分堅持，不停追問其他問題。女子友人見狀便上前圓場，最後導致嚴重衝突。

影片畫面中可以看見女子的三名友人將麥可圍住，並且以拳頭不停捶打他的頭部。剛開始麥可並未還手，不過隨後他就走到包包旁，從中拿出斧頭亂揮。三人趕緊躲到一旁，不過麥可破壞了現場的物品後，又走到三人旁邊，狠狠打了其中一名男子好幾下。

影片在網路上瘋傳，麥可甚至被網友稱為「紐約斧頭人」，他隨後接受訪問時表示，自己沒有精神錯亂，只是做了一般人被打時都會做的事而已。他強調，自己不是那種會因為生氣就傷害人的人，並說對方非常幸運，因為他沒有把他們大卸八塊。「我不這麼做是因為我不想。」麥可說。

他也提到，自己之所以選擇帶斧頭，是因為帶斧頭讓他有不同選擇，「帶槍你就只能開槍然後進監獄，帶斧頭我頂多就是砸壞桌子而已。」

麥可被控毀損財物罪、三項威脅罪和兩項持有武器罪。不過按照紐約保釋改革法，麥克並未支付保釋金就成功獲釋。

監獄 曼哈頓 麥當勞

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