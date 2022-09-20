拜登表態協防台灣 華郵：道出華府許多人心聲

拜登總統接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」節目訪問，表示若解放軍犯台，美軍將協防台灣。（取材自CBS）

美國總統拜登 4度表態願出兵協防台灣，華郵 發表社論指出，拜登道出華府許多人心聲，認為嚇阻獨裁有其必要性，但光靠總統宣示功效有限，美國應立法重申並更新美國對台承諾。

華盛頓郵報（The Washington Post）19日發表社論指出，相較先前3次協防台灣表態，拜登（Joe Biden）這次接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪的說法更加清楚，白宮事後雖再次重申美國政策未變，仍難以說服外界。

拜登在18日晚間播出的「60分鐘」訪問內容中說道，若台海發生前所未有的攻擊（unprecedented attack），將出兵協防台灣。主持人追問，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，若中國侵台，美軍將會保護台灣，拜登肯定地回答說：「對。」

儘管美國長年對台海採取所謂「戰略模糊」政策，不表明若台海發生戰爭，美方是否會出兵干預。但拜登自去年1月上任以來，已至少4度公開表態協防台灣的意願。

華郵社論表示，不論這是拜登不加思索的回答，還是刻意要讓中國國家主席習近平猜不透，這番宣示都有其價值，能加強美方對中國行徑的回應力道，包括北京 多年來在台灣周邊海域擴大海軍行動、破壞香港民主等。

華郵指出，北京近年來行徑，再再顯示數十年前與美國就台灣議題刻意達成「相互含糊理解」的貧困且兵力衰弱的中國，包括北京否認意圖在西太平洋取得霸權，都已不復存在。

華郵認為，拜登道出許多人心聲，包括多位美國國會兩黨議員，亦即嚇阻獨裁者有其必要性，俄羅斯試圖侵占烏克蘭就是鮮明例證。

但華郵表示，光靠總統宣示嚇阻功效有限，目前包括美中三公報及1979年「台灣關係法」在內的相關文件，都措辭謹慎，例如後者僅授權美方提供台灣防衛性武器，指若中國訴諸武力美國將「嚴重關切」。

華郵表示，即使說不只一次，拜登表態願意協防台灣的即興發言，仍無法取代正式更新美國政策，這正是上週以17比5票數在參議院外委會過關的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）的訴求。

華郵指出，法案重點部分包括未來5年提供台灣65億美元軍援，並闡明美國政策應嚇阻中國使用武力。雖然法案部分細節有爭議性，未來通過前景也不明，「但能重申並把美國對台承諾現代化的法案應該獲得通過」。

華郵向國會喊話，應提供拜登和未來美國總統一套更強而有力的立法指示，如此一來不只能強化他們言論的清晰度，也能提升其背後權威性。

「台灣政策法案」是由參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）6月共同提出，被譽為是繼「台灣關係法」後，最全面重整美國對台政策的法案。

法案目前已送交參院全院審理，但須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。