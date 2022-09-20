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賓州亞裔男刺死中風妻 自殺未遂

編譯周芳苑／即時報導
賓州約克郡一名亞裔男子承認在家裡持刀刺死病妻，行凶後將刀轉向自己，妻子當場死亡，該男子受傷送醫。圖為警方在出事住宅進行調查。(wgal電視台截圖)
賓州約克郡一名亞裔男子承認在家裡持刀刺死病妻，行凶後將刀轉向自己，妻子當場死亡，該男子受傷送醫。圖為警方在出事住宅進行調查。(wgal電視台截圖)

根據法庭文件，賓州約克郡(York County)一名照顧中風妻子的亞裔男子，承認在家裡持刀刺死妻子，行凶後將刀轉向自己，妻子當場死亡，該男子受傷送醫治療中，出院後將入獄；這名男子已被控謀殺。

約克郡斯普林格茨伯里鎮(Springettsbury)警方提交的調查報告指出，55歲的阮龍(Long Nguyen，姓名皆音譯)承認本月 13日在位於當地哈羅蓋特路(Harrowgate Road)的家中刺死49歲的妻子范瑄莊(Xuan Trang Pham)。

警方當天下午接獲報案後，於1點30分左右抵達現場時，發現范瑄莊已經因勁部和腹部被刺傷而死亡，阮龍自傷之後還活著，但已經失去意識，隨即被送往當地醫院接受治療。

根據宣誓聲明，阮龍16日在翻譯人員協助下告訴調查人員，他13日下午1點30分左右對妻子的頸部和腹部行刺，他還表示，妻子兩年前中風後，一直持續有健康問題，而阮龍是主要照顧者，妻子不知道他要行凶。

宣誓書稱，阮龍殺死妻子後刺傷自己的脖子和腹部。調查人員在死者附近的床上，找到一把黑色菜刀和一把紅把片魚刀。

警方說，當時沒有其他人在家，沒有他人闖入的跡象，應無第三方參與其中。

院龍被控一項刑事殺人罪， 16日晚間獲初次過堂，拒絕保釋，預計在賓州醫院WellSpan York Hospital結束治療出院後，將被送入約克郡監獄(York County Prison)收押。

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